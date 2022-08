Sms Sotto mentite spoglie/ Su Rete 4 il film di e con Vincenzo Salemme

Il cast del film Sms Sotto mentite spoglie

Sms Sotto mentite spoglie va in onda oggi, 20 agosto 2022, su Rete 4 a partire dalle ore 21.25. Si tratta di un film comico prodotto in Italia nel 2007, interpretato e diretto egregiamente da Vincenzo Salemme. Quest’ultimo ha curato anche il soggetto e scritto la sceneggiatura al fianco di Ugo Chiti. La fotografia è di Maurizio Calvesi e il montaggio di Claudio Di Mauro. Le musiche invece sono curate dal maestro Lucio Dalla. Nel cast troviamo anche Giorgio Panariello, Luisa Ranieri, Lucrezia Lante della Rovere, Enrico Brignano e molti altri ancora.

Sms Sotto mentite spoglie, la trama del film

Protagonista del film Sms Sotto mentite spoglie è Tommaso Lampedusa, un noto ed esperto avvocato e giurista con una solida famiglia alle spalle composta da sua moglie, due figli e il domestico di nome Ronnie. Quest’ultimo sarà spesso una vera e propria dannazione per il professionista a causa delle continue incomprensioni quando si tratta di svolgere un compito assegnatogli. Proprio il suo aiutante un giorno genere un grosso frainteso destinato a sconvolgere le vite dei protagonisti. Manda erroneamente un messaggio all’ex moglie del suo migliore amica, Chiara, quando invece il messaggio sarebbe dovuto andare a suo moglie Chicca. Inconsapevole dell’errore, la donna inizia a valutare seriamente la possibilità di iniziare una relazione clandestina con Tommaso. Per questa ragione, non solo risponde immediatamente all’SMS ma da quel momento in poi diventerà una vera e propria ossessione per il giurista. Arriverà in fatti a cercare in maniera costante e invadente il contatto con l’uomo al fine di instaurare quella che dovrebbe essere secondo lei una relazione segreta voluta da entrambi. Dopo tantissime peripezie e situazioni soprattutto esilaranti arriverà però una vera e propria doccia gelata per entrambi. Per quanto nel loro caso si trattasse solamente di un equivoco, si scopre che Chicca aveva realmente una relazione parallela proprio con Gino, marito di Chiara, da oltre 20 anni.

