Sofia Bonelli, fidanzata Claudio Caniggia/ Lui:”Niente ci ferma, è la donna che cercavo”

SOFIA BONELLI E CLAUDIO CANIGGIA: FIDANZATI “CONTRO TUTTO E TUTTI”

Sofia Bonelli è la donna che rende felice Claudio Caniggia e che l’ex calciatore aspettava da tutta la vita. Nonostante le pesantissime accuse dell’ex moglie del giocatore, Mariana Nannis, di cui si tornerà a parlare nella puntata di Live, Non è la D’Urso in onda oggi, lunedì 28 ottobre, in prima serata su canale 5, Sofia Bonelli e Claudio Caniggia continuano ad essere felici, innamorati e sempre più uniti. Dopo aver smentito le parole dell’ex moglie di Caniggia che l’aveva accusata di aver avvicinato l’ex calciatore al mondo della droga, Sofia Bonelli difende la sua storia d’amore. Nonostante ci sia una grande differenza d’età, infatti, Sofia e Caniggia hanno confermato il fidanzamento che sarà festeggiato con una festa ufficiale la prima settimana di novembre come hanno confermato i diretti interessati in un’intervista rilasciata ai microfoni rivista Caras. Una festa a cui parteciperanno amici e parenti della coppia e che segnerà un nuovo inizio per la coppia, decisa a dimenticare le pesanti accuse dell’ex moglie di Caniggia.

SOFIA BONELLI, CLAUDIO CANIGGIA:”È UNA RAGAZZA FORTE”

Nonostante la guerra con Mariana Nams continua,Claudio Caniggia e Sofia Bonelli sono pronti a dimenticare i problemi per godersi l’amore che li ha travolti. “Fin da quando ci siamo conosciuti sapevamo che era qualcosa di forte. Non potremmo stare l’uno senza l’altro. Oggi vogliamo celebrarlo con i nostri intimi. Siamo molto felici e vogliamo andare in profondità. Niente ci ferma”, ha dichiarato Sofia a Caras. L’ex calciatore ha aggiunto: “Ero solo e lei è apparsa al momento giusto della mia vita. La verità è che non ho parole per descrivere come si comporta con me e come ha superato tutto questo… non è stato facile. Sofia è una ragazza forte, una compagna che si prende cura di me. È la donna che stavo cercando”. Per la coppia, sentimentalmente parlando, è un momento d’oro. Come reagirà, invece, l’ex moglie di Caniggia alla notizia della festa di fidanzamento?



© RIPRODUZIONE RISERVATA