Sofia Brixel, Il Collegio 7/ Dopo il boom con il racconto della morte della sorella l’anonimato…

Sofia Brixel, Il Collegio 7: cosa c’è che non va?

Sofia Brixel dimostra come non sempre nel corso de Il Collegio sia semplice mantenere fede alle aspettative o riuscire ad avere un percorso lineare. La ragazza nelle prime settimane è stata senza dubbio tra le protagoniste; si è aperta al pubblico e ai compagni in riferimento alla sua vita privata, destando l’emozione di tutti e il sostegno da parte dei professori. Oltre alla commozione però, è sembrata anche piuttosto lineare in riferimento alla propensione scolastica. Durante le lezioni è sempre attenta e difficilmente si rende protagonista di momenti che implicano ramanzine o cattive impressioni dei docenti.

Nel corso della puntata andata in onda il 1° novembre però è sembrata decisamente sottotono. La settimana ha visto primeggiare diverse tematiche e collegiali, ma il suo ruolo è stato invece piuttosto marginale. Oltre ad aver preso parte con serietà alle diverse lezioni interattive, come quella dedicata alla musica e in particolare a Domenico Modugno, non è riuscita ad emergere per altre peculiarità.

I docenti stimano Sofia Brixel

L’atteggiamento di Sofia Brixel a Il Collegio è applaudito puntualmente dai docenti che anche nel corso dell’ultima settimana hanno sottolineato confidenti il profitto e l’atteggiamento di Sofia. Dal punto di vista relazionale sembra comunque riuscire a dare il proprio contributo; in particolare, sembra ormai la spalla di Zelda Nobili con la quale ha avuto diversi momenti di vicinanza e affetto. Sul web i commenti principali sono per lo più ambigui; la commozione iniziale sembra lasciare spazio ai dubbi sulla personalità della ragazza e sulla capacità di riuscire a lasciare un’impronta precisa nel corso di questa edizione.

Nello specifico, molti si domandano se l’impatto iniziale non fosse viziato dal suo racconto riferito alla tragica scomparsa prematura della sorella. Infatti, ciò che il pubblico sembra chiedere alla ragazza è la capacità di mettersi in evidenza anche per altri atteggiamenti oltre il suo passato e la dedizione scolastica.











