Sofia Brixel, Il Collegio/ Bacio con Gabriele Greco: il video virale fa sognare tutti

Sofia Brixel: amore con Gabriele Greco?

Dopo il primo bacio scattato la notte di Halloween, Sofia Brixel e Gabriele Greco si lasciano andare ad un nuovo bacio. Si tratta di un bacio fugace, velocissimo e breve che, però, sta già facendo sognare i fan che sperano nella nascita di una vera e propria storia d’amore. A pubblicare il video del bacio è stato Gabriele che, sul proprio profilo Tik Tok, ha condiviso il filmato che, in poco tempo, è diventato virale.

Nel video che potete vedere più in basso, i due si trovano a Reggio Emilia. Nella piazza, Gabriele si avvicina a Sofia posando per pochissimi secondi le proprie labbra sulle sue. Un bacio a stampo, casto e super veloce, ma i fan non smettono di sognare. Il nuovo bacio tra i due mette così fine alla ship di lui con Sara Pucci e di lei con Mattia Camorani.

Sofia Brixel, Il Collegio: la sua tragedia

Biondissima e classe 2006, Sofia Brixel è una delle protagoniste de Il Collegio 7. La sua entrata carica di commozione per la perdita della sorella, con la quale condivideva il sogno di entrare nel programma, sembra donarle il fuoco sacro per dare il massimo. Oltre a questo, lo scopo della sua partecipazione cade nell’empatia verso chi, come lei, deve superare momenti difficili. Dunque a Sofia non importa della visibilità e della socializzazione, ma ha come massima ispirazione il donare un messaggio di forza.

Sofia è una ragazza semplice e raramente entra nei momenti vivi del Collegio, fatti di goliardia e ramanzine. Anzi, complice sicuramente la storia che ha alle spalle, Sofia recrimina agli altri collegiali di essere decisamente immaturi. Durante le lezioni è un alunna sempre seria e attenta, rendendola amata anche dai docenti. Ma questo sembra non bastare.

Le critiche a Sofia Brixel

Sui social Sofia Brixel de Il Collegio è molto attiva e conta di ben 82,3 K followers su Instagram e ben 226 K su Tik Tok. La Barbie del Collegio però, come ama definirsi, sa bene il potenziale dei social. Nel suo mondo di futura modella e influencer, vi sono molti commenti controversi. Sebbene a primo impatto Sofia avesse conquistato il pubblico, anche e soprattutto per la sua difficile storia, molti utenti si stanno in qualche modo ricredendo. La maggior parte dei commenti infatti, riguardano il carattere troppo mite di Sofia, che si scontra con le effervescenti dinamiche del Collegio.

D’altronde si sa, il programma è fatto di dedizione scolastica e personalità scoppiettanti. Il pubblico sembra chiedere a Sofia Brixel di divenire una vera e propria protagonista di questa edizione, in primo piano e non nell’ombra. Forse però, Sofia sente il peso di una promessa troppo grande per non essere mantenuta. Nella puntata andata in onda l’8 novembre scorso infatti, Sofia Brixel è sembrata davvero sottotono. Accanto a lei sempre la fidata Zelda Nobili, con la quale ha stretto un’amicizia sincera. Sembra invece tramontata la tenera amicizia con Mattia Camorani.













