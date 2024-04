Sofia Cagnetti é il vincitore di ballo ad Amici 2024?/ “Devo crederci, fino in fondo…”

Amici 2024 di Maria De Filippi, Sofia Cagnetti

Sofia Cagnetti é la papabile vincitrice del circuito ballo in corsa ad Amici 2024 di Maria De Filippi. O almeno questo é stando al sentiment della ballerina che si paleserebbe fortemente motivata rispetto al sogno nel cassetto dei concorrenti di vincere l’edizione corrente di Amici 2024. La forte determinazione della ballerina a sbaragliare la concorrenza nel ballo tentando anche di vincere il montepremi finale come vincitore assoluto ad Amici la si evince dalle nuove dichiarazioni che lei rilascia al daytime di Amici 2024, in onda in data 16 aprile 2024.

“Qualsiasi sogno o desiderio lei avrà anche quello che magari é il più difficile da realizzare lei deve crederci sempre perché se uno le cose le desidera ce la fa alla fine” fa sapere Sofia Cagnetti nel sentiment che nutre rispetto alla possibilità di potersi esprimere sui sogni in cantiere. Sofia é in corsa per la vittoria del circuito ballo competitor di canto ad Amici 2024. Rispetto alla crescita personale ed artistica, poi, “penso di aver avuto una bellissima infanzia e i problemi sono cose che fanno parte nella vita…- fa sapere in aggiunta la giovane lasciando intendere di essere riuscita a superare le sfide in giovane età anche grazie all’appoggio degli affetti a lei più cari.

S’infiamma il serale di Amici 2024

“Tutto sommato é stato un bel percorso”, rilascia tra le altre dichiarazioni intimiste la ballerina modern e membro della squadra dei Cuccalo in corsa ad Amici di Maria De Filippi. che appare sempre più determinata a fare la differenza sul palco del format che sta rendendola un personaggio pubblico.

Nel frattempo, intanto, sale l’attesa generale per i risultati della sfida di canto prevista del ballottaggio eliminatorio tra Sarah Toscano e Lil Jolie, proposta del giudice adibito alle votazioni al serale di Amici, Michele Bravi. Il cantante chiede alle due cantautrici in corsa al talent show di Maria De Filippi di confrontarsi a prova di cover nell’esibizione dei brani Cercami e Per un’ora d’amore.

