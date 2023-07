Sofia Costantini nuova fidanzata di Nicolò Zaniolo?/ “Ragazzo interessante, ci dobbiamo conoscere”

Nicolò Zaniolo pizzicato in dolce compagnia: chi è Sofia Costantini

Nicolò Zaniolo sembra aver ritrovato l’amore, galeotta è stata una vacanza a Ibiza. Il calciatore è stato paparazzato dai fotografi di Chi in dolce compagnia di una ragazza, che risponde al nome di Sofia Costantini. Interpellata dal settimanale, la sua giovane (presunta) fiamma ha raccontato chi è, come si sono conosciuti e se mai questa frequentazione potrà sfociare in una relazione amorosa. Ha 26 anni e ha lavorato come modella per Just Cavalli, ed è a Ibiza che ha conosciuto Zaniolo, che era in vacanza assieme ad un gruppo di amici.

“Era l’una di notte. Lui mi vede, mi viene a parlare, parte subito un bacio. Poi un altro. Ero stanca, non l’ho riconosciuto. Mi ha detto che giocava a calcio, era simpatico, carino, per me era finita lì. Ma, dopo i baci, ci siamo piaciuti e abbiamo trascorso la serata insieme“, ha raccontato la Costantini alla rivista. “Quando mi ha detto che era Zaniolo, ero curiosa di conoscerlo perché su di lui ne avevo lette tante: che era superficiale, che era str***o. Secondo me lui è condizionato dagli amici che ha, con me è stato molto carino“.

Sofia Costantini su Nicolò Zaniolo: “Ragazzo interessante, ci dobbiamo conoscere“

Nicolò Zaniolo e Sofia Costantini hanno così proseguito la propria conoscenza. Dopo la serata sono andati in hotel da lei alle sei di mattina, mentre il giorno dopo l’hanno trascorso sempre insieme, in dolce compagnia: “Lui si è svegliato due ore dopo di me, mentre ero in palestra, siamo andati nella villa che ha affittato con gli amici e poi in barca al Cala Bassa Beach Club. Lì abbiamo pranzato, siamo stati al mare, siamo andati a cena con gli amici e siamo stati insieme anche quella sera“.

Da questa conoscenza potrebbe nascere una storia d’amore? La modella spiega: “Mai dire mai. Mi è sembrato un ragazzo interessante e rispettoso, ci sentiamo, ci scriviamo. Da qui a dire che nascerà una storia è presto, ci dobbiamo conoscere“. Infine, parlando di sé, racconta la sua formazione professionale e la sua breve esperienza a Uomini e donne, rivelando infine di sognare di partecipare al GF Vip: “Faccio la modella. Ho studiato per tre anni Medicina veterinaria a Parma, ho fatto un corso specialistico sui cavalli, ho fatto salto a ostacoli, poi ho lasciato tutto e ho iniziare a fare la modella. Ho partecipato a Uomini e donne come corteggiatrice tre anni fa, solo tre puntate perché era un appuntamento al buio e non mi piacevano i pretendenti“.











