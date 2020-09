Sofia e Amedeo si sono lasciati dopo Temptation Island 2020?/ Tutto da pensare che…

Sofia Nesci e Amedeo Bianconi sono arrivati a Temptation Island 2020 con una spada di Democle sulla testa. Lui ha tradito la sua fidanzata ma non glielo ha mai confermato per paura di una sua reazione. Arrivato nel villaggio sapeva già che lo avrebbe fatto e così è stato. Parlando con i suoi compagni di avventura, il bell’Amedeo ha confermato di aver tradito la fidanzata e anche di aver un po’ cambiato il suo modo di amarla. I ragazzi continuavano a farlo ragionare facendogli capire che le telecamere avrebbero ripreso tutto e che lei avrebbe visto e saputo ma le intenzioni di Amedeo erano proprio queste. Il suo sogno è stato esaudito e poco dopo Sofia ha avuto modo di vedere il video con la confessione del fidanzato e ha chiesto subito un falò di confronto. La grande sorpresa di tutti è stata quella legata alla reazione vera e propria di Sofia.

La bella morettina ha voluto vedere il suo fidanzato al falò ma non per uno scontro al vertice e i fuochi d’artificio ma solo per ribadire il fatto che per sette mesi le ha mentito senza avere il coraggio di confermare il tradimento. Lui ha risposto con un misero ‘hai ragione, ho sbagliato’ e lei ha battuto per un po’ sulla sua risposta fino a quando non ha stupito tutti decidendo di perdonare il fidanzato baciandolo e lasciando tutti senza parole, Amedeo compreso. Il suo volto sconvolto e deluso ha fatto il giro del web nei migliori meme della prima puntata di Temptation Island ma in rete sono arrivati anche i rumors riguardo ad un loro addio.

Sofia Nesci e Amedeo Bianconi, il tradimento e…

Dopo aver ammesso il tradimento, Amedeo Bianconi ha anche ribadito a Temptation Island il fatto che i suoi sentimenti forse non sono come un tempo ma questo non ha fermato Sofia Nesci che lo ha portato fuori mano nella mano. Ma cosa è successo una volta fuori? Secondo alcuni rumors sembra che i due alla fine si siano già lasciati e che siano tornati a casa da single. Forse Amedeo ha trovato la forza per ribadire il concetto mettendo fine alla sua relazione con Sofia o è lei che si è resa conto di quello che è successo e ha deciso di troncare? Forse lo scopriremo solo quando Temptation Island 2020 ci mostrerà il ‘dopo falò di confronto’ alzando il velo su quello che è stato il futuro delle coppie.

