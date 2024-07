Lino torna su Instagram e risponde alle critiche dopo Temptation Island 2024: attacco all’ex fidanzata Alessia

La coppia di Lino e Alessia continua a far discutere il pubblico di Temptation Island 2024. Tante le critiche nei confronti del ragazzo, divenuto mira anche di insulti su Instagram per il comportamento avuto nei confronti della sua ormai ex fidanzata. È proprio a queste critiche che Lino ha però deciso di replicare, attaccando anche la sua ex fidanzata.

A chi ha infatti manifestato i suoi dubbi sulla veridicità di alcune dichiarazioni di Alessia, Lino ha risposto: “Fatti due conti e datti una risposta no? E vedi quanta diffamazione c’è stata nei miei confronti da parte di una persona che mi è stata vicino 4 lunghi anni!” L’attacco di Lino è dunque proprio ad Alessia, ma l’ex concorrente di Temptation Island 2024 decide anche di replicare agli haters.

Lino replica agli haters dopo Temptation Island 2024

C’è infatti chi ha criticato gli uomini che si sono schierati dalla parte di Lino dopo Temptation Island 2024, defininendoli ‘maschilisti’. L’ex fidanzato di Alessia ha allora replicato: “Femministe, voi donne invece quando sbagliate è tutto a posto? Eddai, siate anche voi donne oneste per favore, che quando sbaglia l’uomo cade il mondo e quando sbaglia la donna tutto a posto, lo puoi fare!”

E ancora, a chi continua a criticare come si è comportato con Alessia, ha risposto: “Cosa devo fare, mi devo ammazzare? E chiedo scusa e non va bene, e riconosco i miei sbagli e non va bene, e dico di aver ragione e non va bene, e faccio il presuntuoso e non va bene…”