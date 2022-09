Sofia Giaele “Elisabetta Gregoraci? Può solo pulirmi le scarpe”/ “Sono stata paragonata a lei ma per favore…”

Sofia Giaele De Donà: frecciatina contro Elisabetta Gregoraci

E’ bastato un video di presentazione a Sofia Giaele De Donà per scatenare la reazione del popolo del web. La modella e influencer 23enne ha cominciato ufficialmente la sua avventura come concorrente del Grande Fratello Vip 2022 nel corso della seconda puntata del reality show. Prima di permetterle di varcare la famosa porta rossa, Alfonso Signorini ha mandato in onda il suo video di presentazione. Sofia ha così ammesso di essere amante del lusso e di essere sposata con un imprenditore di 21 anni più grande con cui vive un matrimonio insolito. “Ci vediamo sei mesi all’anno. Per il resto lui fa la sua vita e io la mia” – ha spiegato Sofia.

Sofia Giaele De Dona concorrente Grande Fratello Vip, chi è?/ "Ti spedisco in convento? Mi ha fatto crescere"

“Odio la monogamia. Del resto chi mangerebbe la stessa minestra tutti i giorni?”, chiede l’ex concorrente del reality “Ti spedisco in convento”, La De Donà, inoltre, ha spiegato di essere stata spesso protagonista del gossip e di essere stata affiancata a Flavio Briatore ed è a questo punto che ha lanciato una frecciatina all’indirizzo di Elisabetta Gregoraci.

Sofia Giaele De Donà, chi è?/ Dal 'convento' al Grande Fratello Vip 2022: età, marito e cosa fa

Sofia Giaele De Donà, la frase su Elisabetta Gregoraci scatena il web

Sofia Giaele De Donà, parlando dei rumors che la accostavano a Flavio Briatore, ha svelato che qualcuno l’ha anche paragonata ad Elisabetta Gregoraci notando una discreta somiglianza. Oltre ad aver negato tale somiglianza, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha aggiunto: “Può solo pulirmi le scarpe” – per poi aggiungere – “Troppo cattiva?”.

Le parole di Sofia hanno scatenato la reazione del web che si è schierato dalla parte dell’ex moglie di Flavio Briatore. “Elisabetta Gregoraci tutta la vita2, scrive qualcuno sotto il video della presentazione pubblicato dalla pagina ufficiale del GF Vip. “Ho trovato la prima eliminata”, aggiunge un altro utente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA