Sofia Goggia e Massimo Giletti fidanzati?/ Giornata insieme in piscina, ma nessun gesto equivocabile

Sofia Goggia e Massimo Giletti, giornata insieme a Roma

Sofia Goggia e Massimo Giletti sono i protagonisti di un servizio pubblicato sul settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 21 giugno. La sciatrice azzurra, approfittando di una sosta a Roma, ha trascorso una giornata in piscina e con lei, nelle foto pubblicate da Chi, c’è anche Massimo Giletti. Da tempo, si vocifera di un presunto flirt tra i due, ma tutti i gossip sono stati puntualmente smentiti dalla campionessa. Tra il conduttore e Sofia Goggia c’è solo un’amicizia come sottolinea anche Chi secondo cui “i due non si lasciano sfuggire un solo gesto che vada oltre l’amicizia”.

Sotto il caldo sole di giugno che picchia su Roma, il conduttore e la campionessa si sono così rilassati in piscina chiacchierando tranquillamente e rinfrescandosi con un bagno in piscina.

Sofia Goggia e Massimo Giletti: in piscina arriva Pamela Prati

Aria distesa e rilassata quella respirata da Sofia Goggia e Massimo Giletti che si sono concessi qualche ora di relax in una piscina di Roma dove, come mostrano le foto di Chi, è poi arrivata Pamela Prati. La piscina si trova in un hotel di Roma aperta anche ad ospiti esterni. La Prati, però, non li saluti e va a sdraiarsi in un’altra zona mentre poco dopo, Giletti e la Goggia lasciano la piscina per andare via.

Una giornata tra amici, dunque, quella trascorsa dalla campionessa e dal conduttore che è in attesa di scoprire qualche sarà il suo futuro professionale dopo l’addio a La7.

