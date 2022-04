Sofia Goggia/ “Federica Brignone? Nessuno screzio, ma sgradevole la polemica su…”

Questo pomeriggio, nell’appuntamento del sabato di “Verissimo”, farà il suo esordio (televisivo) niente meno che Federica Brignone e l’ospitata della 31enne sciatrice milanese, punta di diamante del movimento azzurro e tra le atlete più titolate di questo sport nella storia recente, sarà l’occasione per parlare anche di Sofia Goggia, l’altra ‘primadonna’ della nuova valanga rosa e protagonista di un dualismo sovente montato ad arte dalla stampa oltre che di alcune polemiche dal retrogusto amaro. Ma andiamo con ordine.

In attesa di scoprire cosa racconterà Federica Brignone alla padrona di casa, Silvia Toffanin, non va dimenticato che solo poche settimane fa negli studi televisivi del rotocalco in onda su Canale 5 era stata di scena proprio Sofia Goggia: la diretta interessata, pungolata ad arte sull’argomento, aveva tagliato corto spiegando che tra lei e la collega azzurra non v’era alcuno screzio, e questo nonostante la polemica nata a distanza con la madre della Brignone che aveva rilasciato una intervista invero poco gentile nei confronti della stessa Goggia, costretta a fare gli straordinari contro un infortunio che per poco non le era costato il forfeit in extremis ai recenti Giochi Invernali di Pechino. Ma come sono andate le cose?

SOFIA GOGGIA: “SGRADEVOLE POLEMICA SUL MIO INFORTUNIO, MA NESSUNA LITE CON LA BRIGNONE”

Proprio nella puntata dello scorso 26 marzo, la Goggia aveva detto finalmente la sua sullo spiacevole episodio: medagliata in Cina ad appena 23 giorni dal grave infortunio patito al ginocchio, la campionessa aveva ammesso di non essersi ripresa ancora del tutto ma che lo stimolo di disputare un’Olimpiade le ha consentito di partecipare e di conquistate un insperato argento. Eppure tempo prima Maria Rosa Quadrio, giornalista di settore e mamma della Brignone, aveva sollevato dubbi sulla vera entità del suo infortunio, ridimensionandolo: “Ci sono rimasta male, la caduta l’hanno vista tutti: sostenere il contrario di un referto e mettere in discussione la parola dei medici della Federazione l’ho trovata una cosa sgradevole” aveva tagliato corto Sofia.

Lamentatasi inoltre per la sovraesposizione mediatica avuta a seguito dell’infortunio, la 29enne bergamasca è poi tornata sul suo rapporto con Federica, confermando di fatto le parole che quest’ultima ha detto in un’altra occasione sulla Goggia: “Tra di noi non ci sono mai stati screzi” ha spiegato, ammettendo tuttavia che loro due hanno caratteri e personalità molto diverse. “Però, se c’è una buona dose di rispetto l’una per l’altra, tutto va avanti nel modo più liscio” aveva concluso, tirando forse una frecciatina alla Quario e provando così a spegnere la polemica a distanza con la Brignone.











