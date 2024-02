Sofia Marco, chi è l’ex di fidanzata Alfa/ “Per la mia generazione l’amore è un problema”

Per diverso tempo Sofia Marco ha fatto battere il cuore del rapper genovese Alfa. Da qualche tempo a questa parte però…

Alfa, noto cantante e rapper genovese, è stato fidanzato per diverso tempo con una ragazza di nome Sofia Marco. Aveva annunciato la loro relazione sulla sua pagina Instagram attraverso una serie di scatti affettuosi pubblicati durante una vacanza nell’estate del 2020. Sofia Marco, giocatrice di pallavolo della Serteco Volley School di Genova con la maglia numero 11, fa parte di una squadra impegnata nel campionato di Serie B2 e vanta il titolo di campionessa provinciale Under 16 nel 2017.

Alfa squalificato da Sanremo 2024? ”Spoilera" la canzone di Sanremo 2024 su Instagram/ Fan preoccupati

Nonostante la popolarità di Alfa, le informazioni sulla sua fidanzata, Sofia Marco, sono sempre state limitate in rete. Tuttavia, dando uno sguardo alle sue piattaforme social e al web in generale, si comprende chiaramente che la giovane giocatrice di pallavolo non considera lo sport solo un semplice hobby, ma una vera passione e un impegno serio.

Testo "Vai", canzone Alfa/ Analisi e significato (Sanremo 2024)

Alfa e i problemi dell’amore: “La nostra generazione ha bisogno di un’educazione emotiva”. Nella sua vita privata…

In passato, alcune voci e rumors provenienti dal mondo del gossip suggerivano che il cantante fosse fidanzato con Virginia Montemaggi, apparsa nel videoclip di “Cin Cin”, ma sia Alfa che Virginia hanno sempre smentito tali notizie. Nel video di “Bellissimissima”, compare un’amica speciale di Alfa di nome Sofia, che guarda caso ha lo stesso nome dell’ex fidanzata.

“Lei è una fan delle montagne russe, e io non le avevo mai fatte; lei è più giovane ma più avanti, sono felice di aver condiviso il video con lei. Tra noi c’è un’amicizia profonda”, ha dichiarato Alfa in una interessante intervista a Sky Tg 24. Quando interrogato sull’amore, Alfa ha espresso il suo pensiero sulla mancanza di una buona educazione emotiva nella sua generazione, definendo l’amore un problema per i giovani d’oggi. Come dargli torto?

Alfa a Sanremo 2024 con Vai! "Voglio mandare un messaggio ai giovani"/ "Può succedere che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA