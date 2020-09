Sofia Nesci e Amedeo Bianconi, chi sono?/ Lei: “Non mi farà dormire la notte” (Temptation Island 2020)

Sofia Nesci e Amedeo Bianconi saranno fra le coppie di Temptation Island 2020 a mettere alla prova la loro relazione. I due protagonisti sono della provincia di Perugia e la loro relazione va avanti da ben 11 anni. Non sono sicuri però di essere pronti per il passo successivo, ovvero mettere su famiglia, ed è per questo che hanno deciso di partecipare al programma. Sono quasi coetanei: lei ha 30 anni, lui 32. È stata Sofia tra l’altro a chiedere di poter partecipare al reality: “Questa situazione non mi fa dormire la notte”, dice nel video di presentazione, “penso che sia un mio diritto volere una famiglia e una convivenza”. In base alle sue parole, possiamo dedurre quindi che i due non siano del tutto d’accordo sulla svolta da dare al loro amore e che sia lei a voler fare il grande passo a tutti i costi. Amedeo le avrà nascosto qualcosa sulle sue vere intenzioni? Clicca qui per guardare il video di Sofia e Amedeo.

Chi sno Sofia Nesci e Amedeo Bianconi?

Sofia Nesci e Amedeo Bianconi stanno vivendo un momento di stallo: la nuova coppia di Temptation Island 2020 dovrà affrontare diversi ostacoli e nel frattempo riuscire anche a chiarirsi le idee. Soprattutto Amedeo, ancora indeciso sul perchè non si senta pronto ad andare a convivere con la fidanzata o a pensare di mettere in cantiere un figlio. “Non sono pronto a fare un passo in più”, dice nella clip di presentazione, “quindi la mia domanda è se sono meno innamorato di lei“. Di Amedeo sappiamo inoltre che è nato a Città di Castello, in provincia di Perugia, e che gioca nella squadra del suo paese. La sua relazione con Sofia è iniziata quando era appena un adolescente, ma nel corso degli anni ha iniziato a dubitare dei sentimenti che prova nei suoi confronti. Anche Sofia, nata a Celalba, ha gli stessi punti interrogativi. Fra i due però è la più decisa: sa che cosa vuole dalla vita e soprattutto che vuole costruire una famiglia.



