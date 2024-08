Arrivata da pochi giorni a Parigi 2024, Sofia Raffaeli si è allenata fino all’ultimo giorno pre gara a Fabriano, luogo dove risiede e si allena insieme alla collega e amica Milena Baldassarri. Insieme, hanno raggiunto risultati unici per le atlete azzurre nel campo della ginnastica artistica, cosa che le ha portate dritte fino alle Olimpiadi di Parigi 2024. In un’intervista al Corriere della Sera, Sofia Raffaeli ha voluto raccontare come è stato il suo primo impatto con il villaggio olimpico, dicendo di essere rimasta spiazzata dalla grandezza di tutto quanto, con atleti da tutto il mondo lì per lo stesso obiettivo.

“Come ti immagini la gara olimpica?”, Sofia Raffaeli risponde senza peli sulla lingua, e senza paura ammette che sarà difficile e che le aspettative sono altissime, specialmente le sue con sé stessa. “So che uscirò dalla pedana dopo aver dato tutto”, dice la bellissima Sofia, che a soli vent’anni sta vivendo un’esperienza incredibile, che la segnerà per sempre nel corso della sua vita. Come ha raccontato anche la collega Milena Baldassarri, anche Sofia Raffaeli ha una routine molto stringente per quanto riguarda gli allenamenti: “Inizio alle 8.30 e finisco all’una e mezza”, confessa: “Poi ancora allenamenti fino alle 18 dopo pausa pranzo”.

Sofia Raffaeli, l’amore infinito per Nonno Nello: “Lui mi accompagna agli allenamenti”

Tanti sacrifici quelli della ginnasta, come quelli del suo adorato Nonno Nello, che purtroppo non è riuscito a volare a Parigi per seguirla in questa impresa storica. È stato proprio il nonno che per anni si è offerto di fare da tassista portando l’atleta da Chiaravalle a Fabriano per allenarsi, anche se ultimamente non riesce a partecipare alle sue gare. Tutti la chiamano “formica atomica”, un soprannome che lei pensa le si addica molto per via della sua fisicità minuta ma estremamente versatile. Nella sua carriera, seppur giovanissima, Sofia Raffaeli ha già collezionato un titolo di campionessa del mondo per la ginnastica ritmica.

Intanto, i più affezionati si chiedono se abbia un fidanzato, ma purtroppo sotto il fronte sentimentale tutto tace: la ginnasta, che in passato ha calcato anche il palco di Ballando con le Stelle, non condivide la sua vita sentimentale sui social e si sta concentrando solo sulle Olimpiadi 2024, un’occasione che potrebbe rivoluzionarle – di nuovo – la vita. Insomma, di quella che è la sua vita privata si sa ben poco, se non che è incredibilmente legata alla famiglia e condivide gioie e dolori con la collega e campionessa Milena Baldassarri.