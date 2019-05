Sofia Tirindelli/ Chi è? Morgan beffato (#TeamGigi, The Voice 2019)

Sofia Tirindelli è tra i protagonisti di The Voice of Italy 2019. La ragazza ha soli sedici anni e frequenta in una grande cascina vicino a Roma insieme ai genitori, gestori in due di una società di catering. La ragazza ha coltivato fin da bambina la passione per il canto e per la musica, avendo studiato pianoforte per addirittura dieci anni e avendo imparato a suonare anche la chitarra, ma già ora non vede l’ora di far diventare la musica il suo lavoro fisso e trasformare la sua più grande passione nella professione che riesce a renderla economicamente indipendente. La sua figura trasmette incredibile tenerezza, in quanto emerge subito la sua timidezza e la sua riservatezza: sono proprio queste caratteristiche, infatti, a far capire quanto la musica sia un’esigenza nella sua vita, permettendole di riuscire a comunicare le proprie emozioni nonostante le sue difficoltà caratteriali; appena sale sul palco, infatti, immediatamente si trasforma e tutto ciò che prova arriva dritto a chi la sta ascoltando. Ha colpito proprio per questo il capo del team che poi l’ha vista al suo interno, Gigi D’Alessio: il cantante napoletano, infatti, si è addirittura avvicinato a lei per suonare e cantare con la giovane Sofia durante le blind audition.

Sofia Tirindelli: Morgan beffato da D’Alessio

Anche Morgan, però, si era girato per Sofia Tirindelli a The Voice of Italy nella vana speranza di riuscire a conquistare il cuore della giovanissima. Gli altri due giudici, Elettra Lamborghini e Gue Pequeno, evidentemente solo per affinità di genere non si sono voltati ma hanno espresso molti complimenti per Sofia che ha conquistato tutti. Ha portato sul palco una cover super personale e suonata al piano del conosciutissimo brano Fuck You di Lili Allen, che metteva in risalto tutte le particolarità del suo timbro e della sua unicità. Successivamente, come già accennato, Gigi le ha chiesto un estratto di un brano in italiano e la giovane ha scelto Temporale di Ghemon: anche lì è stata naturalmente impeccabile. Cliccando qui è possibile rivedere la sua blind audition, nell’attesa di rivederla il 28 maggio nella sesta puntata del Talent Show condotto da Simona Ventura in cui sfiderà nelle battle uno degli altri cinque concorrenti ulteriormente selezionati dal cantante napoletano per il suo team. Riuscirà a conquistare ancora una volta il suo amatissimo giudice?

L’esibizione durante le Blind di Sofia Tirindelli





