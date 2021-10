Sofia Venturi stronca Virginia Raggi/ “Sembra Candy Candy, distaccata dalla realtà”

Sconfitta nettamente alle elezioni comunali di Roma, Virginia Raggi continuerà il suo percorso politico nel M5s, anche se il futuro è tutto da scrivere. Intervenuta a Omnibus, la politologa Sofia Venturi ha spiegato: «Credo che possa rimanere una figura sulla scena politica, ha tratteggiato una sua immagine che ha ribadito anche in conferenza stampa, dove per certi aspetti sembra un po’ Candy Candy: ribadisce questo suo modo di essere quasi avulso dalla realtà».

M5S, CONSIGLIERI ELETTI ROMA 2021/ Risultati Elezioni Comunali: seggi e preferenze

Sofia Venturi ha poi aggiunto sulla sindaca uscente di Roma, non senza ironia: «Ma c’è un dato più profondo di questo distacco dal mondo reale, cioè la sua natura ideologica: lei è sempre orientata dalla sua visione, ha dei convincimenti profondi e anche per questo ha una sua forza, una sua determinazione e per questo penso possa rappresentare una figura che avrà una storia del M5s e rappresentare quell’ala meno contiana».

LISTA CALENDA ELETTI ROMA 2021/ Risultati Comunali e nomi preferenze: Casini avanti

SOFIA VENTURI: “CONTE NON PERCEPITO COME LEADER M5S”

Nel corso della sua analisi sul Movimento 5 Stelle, Sofia Venturi s’è soffermata sul ruolo di Giuseppe Conte, a suo avviso l’ex premier non è percepito realmente come capo politico pentastellato: «Secondo me è vero che Conte sia risultato particolarmente potente dal punto di vista dell’attrazione del consenso quando era premier. Risulta meno come leader del M5s, ma forse anche perché non è percepito totalmente come leader del M5s. La saldatura nelle percezioni non si è realizzata, non so fino a che punto sia stato votato il Movimento di Conte: probabilmente gli elettori lo hanno visto da un’altra prospettiva».

LEGGI ANCHE:

Meluzzi/ “Stupito da falsi green pass, il microchip sanitario nel cu*o? Provo orrore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA