Sofia Vergara, chi è: la carriera iniziata quasi per caso

Sofia Vergara, attrice e modella colombiana, nata a Barranquilla nel 1972, attirò le attenzioni di un fotografo mentre era intenta a passeggiare su una spiaggia colombiana. Il professionista, che la trovò bellissima, le offrì la possibilità di lavorare nel mondo della moda e della tv in Colombia. Firmò così il suo primo contratto e girò lo spot della Pepsi Cola, che fu trasmesso in tutta l’America Latina. Si trasferì poi nella Capitale, Bogotà, dove iniziò la sua avventura come modella e in televisione, girando il mondo grazie alla trasmissione “Fuera de Serie”. Seguirono calendari sexy e più avanti anche film: ad esempio, recitò in Capodanno a New York ma anche nella commedia Modern Family.

Negli anni successivi sono stati enormi i successi di Sofia Vergara, anche dal punto di vista economico. Nel 2012 è stata inserita da Forbes tra le celebrità più potenti al mondo con 19 milioni di dollari guadagnati in un anno. L’attrice ha poi confermato anche negli anni a seguire le sue straordinarie posizioni: nel 2014 ha guadagnato addirittura 37 milioni di euro. Negli anni più precedenti, nel 2021 ha firmato per recitare nel sequel de “La bella e la bestia” mentre nel 2024 ha interpretato Griselda Blanco nella miniserie Neflix. Oggi Sofia è anche una stimata produttrice tv.

Sofia Vergara, chi è: “Non voglio altri figli, sono quasi in menopausa”

Sofia Vergara si è sposata da giovanissima con un amico di infanzia, Joe Gonzalez. Con lui ha avuto un figlio nel 1991, Manolo: il ragazzo oggi è un uomo e Sofia si è detta pronta a diventare nonna. “Sono quasi in menopausa. Quando mio figlio diventerà papà, mi farò portare il bambino e poi glielo ridarò e andrò avanti con la mia vita” ha raccontato. Infatti, lei ha scelto di non avere altri figli e per questo ha divorziato con il suo ex marito, l’attore Joe Manganiello, che invece voleva diventare papà. Lei, però, dopo aver avuto Manolo nel 1991, non ha mai sentito l’esigenza di avere altri figli.