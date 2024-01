Sofia Vergara: “La vera droga? Comandare un mondo di uomini…”/ La verità della protagonista di “Griselda”

Sofia Vergara é la papabile donna fenomeno dell’anno 2024, su Netflix: arriva la serie Griselda

É una Sofia Vergara a cuore aperto, l’attrice protagonista della preannunciata serie in streaming di 6 episodi su Netflix dal 25 gennaio 2024, Griselda, che si racconta tra le pagine di Chi magazine.

Griselda, nuova opera in formato serie in streaming sulla piattaforma di Netflix, può dirsi lo spartiacque tra legalità e l’illegalità che -in un mondo rivoluzionato dall’empowerment del gentil sesso- vede protagoniste le donne. E ad interpretare il ruolo di protagonista in Griselda é proprio l’attrice colombiana, che può definirsi la “bella e dannata” della preannunciata controversa serie e per cui la vera droga sarebbe il “saper comandare in un mondo di uomini”.

E non solo per il ruolo interpretato, ma anche per il vissuto che l’attrice porta con sé sul set di Griselda. Sofia Vergara si lascia immortalata con Vanessa Ferlito, che nella serie di Netflix é come la prima una ex prostituta e novella spacciatrice.

“La prima cosa che mi ha attirata è stata ovviamente che fosse colombiana come me

Inoltre conoscevo bene -fa sapere tra le righe riprese nello spoiler ai media, la colombiana- purtroppo, il business del narcotraffico perché mio fratello ne ha fatto parte“. Insomma, molto vicino al passato familiare é il tema del narcotraffico per Sara Vergara. L’attrice ha raccontato, recentemente, come ospite

di un talk show spagnolo, la drammatica storia di uno dei suoi cinque fratelli, ucciso dai Narcos nel 1996 in Colombia prima che lei e la famiglia si trasferissero a Miami, ndr).

Sofia Vergara é Griselda nella nuova serie

Di sé la preannunciata attrice fenomeno di ascolti in streaming della serie en rose dell’anno, Griselda, attenziona: “Sapete, sono cresciuta in Colombia e ho un’idea delle donne colombiane come amorevoli, protettive, pronte al sacrificio… Ero incredula che potesse esistere una Grisella, capace di fare cose orribili, di vivere in quell’ambiente ed essere al livello degli uomini quanto a cattiveria”.

Ma chi é la donna nel ruolo protagonista che le spetta? Griselda Blanco, cresciuta in Colombia e amica d’infanzia del “boss del boss del cartello della droga Pablo Escobar, creò il proprio impero

criminale negli Stati Uniti tra Florida e California. Nel suo curriculum:

tre mariti, quattro figli (uno chiamato “Michael Corleone” in omaggio al protagonista del Padrino”), centinaia di omicidi e un patrimonio che toccò i due miliardi di dollari (circa 1,8 miliardi di euro).

“Come Griselda non ci penserei due volte a uccidere per i miei figli (ne ha uno dal primo marito Joe Gonzáles, ndr) e forse… potrei uccidere anche il mio ex marito -dichiara tra il serio e il faceto, inoltre, la “bella e dannata” colombiana, Sofia Vergara-, (si separava l’anno scorso dopo otto anni di matrimonio dall’attore Joe Manganiello, ndr)! Nooo, scherzo! Invece, come lei, sono una donna,

sono una madre, sono un’immigrata, amo il denaro, amo lavorare duro”.











