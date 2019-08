Sofia Viscardi/ Foto “I figli dei divorziati sono sempre i più fortunati”, ma i fan…

La giovane YouTuber milanese, Sofia Viscardi, ha postato nelle passate ore su Instagram una riflessione usando parole che qualcuno ha definito “belle e naturali”. Un’affermazione in particolare, però, ha fatto storcere il naso a qualcuno che ha deciso di concentrarsi sul contenuto piuttosto che sulla “macchia” presente in foto e causata dal cellulare della stessa ragazza. Nella foto in questione, Sofia è seduta su un muretto, alle spalle una distesa di ulivi, prima di rincasare a Milano. Nella didascalia una sorta di flusso di pensiero, una conversazione con qualcuno, probabilmente mentre guardano una coppia di anziani che ballano: “Diventeremo anche noi così”, scrive la diva degli adolescenti. “Così come?”, “Vecchi, vecchi e infantili: un disastro”, replica. “A dire la verità credo di non aver mai visto mia madre ballare”, le fa notare il suo interlocutore, mentre lei ribatte: “I figli dei divorziati sono sempre i più fortunati”. Ed è proprio questa la frase che in tanti utenti hanno voluto prendere di mira, chiedendo spiegazioni alla diretta interessata, senza tuttavia riceverne. La conversazione prosegue: “L’altro giorno ho trovato un ritratto di mia madre, l’aveva fatto mio padre quando si erano conosciuti. E lei mi ha detto che si sono innamorati così”. “È bello?”, chiede. “No fa schifo. Però l’ha tenuto. E uno allora dice.. che cazz* gli è successo?”. “È normale credo, col tempo finisce che uno non ci assomiglia più al ritratto”, chiosa.

SOFIA VISCARDI E LA FRASE DEL FILM “SUCCEDE”

Un pensiero del momento, scritto di getto da Sofia Viscardi, o forse frutto di una riflessione ponderata. La risposta arriverà poco dopo, fatto sta che le sue parole hanno colpito alcuni follower che hanno ribattuto: “In che senso “i figli dei divorziati sono sempre i più fortunati”?”, seguito da una emoticon confusa. La domanda però non ha ottenuto risposta dalla YouTuber che proprio in queste ore ha fatto ritorno nella sua Milano. “Io sono quasi del tutto sicura di aver già letto/sentito questo testo ma la domanda è dove?”, chiede una sua follower. E questa volta Sofia replica: “Succede il film”. “Ecco perchè”, ribatte la follower. Il riferimento è al film del 2018 diretto da Francesca Mazzoleni e tratto proprio dall’omonimo romanzo, “Succede” scritto da Sofia Viscardi e che ruota attorno alla storia della sedicenne Meg, nel cui mondo trovano spazio solo i suoi due amici, Olly e Tom. Si spiega così il lungo passaggio che la Viscardi ha voluto pubblicare in uno dei suoi ultimi post Instagram e che ha raccolto come sempre decine di migliaia di like.





© RIPRODUZIONE RISERVATA