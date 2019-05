Solange “Ho letto la mano a Salvini”/ “Diventerà premier e tornerà con Elisa Isoardi”

Solange e la lettura della mano di Matteo Salvini: curiosità non da poco nel futuro del ministro dell’Interno raccontate dal sensitivo italiano nel corso di Un giorno da pecora. Ecco il suo esordio: «Ho letto la mano, è la seconda volta che gli leggo la mano: è bellissima, ha la vita lunghissima. Dietro a questa apparenza battagliera, è un grande padre di famiglia, il che è una cosa molto importante. Ha una linea molto forte ma è una persona estremamente sensibile. Porta con sé da sempre una bella catenina con un crocifisso: la tiene in tasca da sempre anche se l’ha fatta vedere solo recentemente». Poi si parla di amore: «La linea dell’amore, farà capolino di nuovo la Isoardi: in qualche modo si incontreranno. Io gliela lessi un anno fa e gli dissi che la Isoardi si sarebbe allontanata e sarebbe ritornata, cosa che è successa, ora tornerà ancora un po’ a fare capolino nella sua vita».

“SALVINI PREMIER E RITORNO CON LA ISOARDI

Solange, recentemente protagonista di un alterco con il Divino Otelma, poi si sofferma sul ritorno con Elisa Isoardi: «Ci saranno dei dialoghi, ma ci sarà un avvicinamento. Poi ho letto anche molte altre cose belle che ora non voglio dire. Un figlio con Francesca Verdini? No, no (ride, ndr)». Poi sul futuro politico dell’attuale capo del Viminale: «Ci saranno dei gran bei successi: è molto battagliero ma fa anche tante opere di beneficenza che non racconta, è molto vicino alla gente che ha bisogno». Ed infine la rivelazione choc: «Non divorzierà da Di Maio, ci sarà un avvicinamento: ci sarà un riequilibrio andato altalenandosi. Il giorno fortunato di Salvini è il giovedì. Diventerà premier? Sì, diventerà premier».

© RIPRODUZIONE RISERVATA