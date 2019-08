Sole cuore amore/ Video, su Rai 3 il film con Isabella Ragonese (23 agosto 2019)

Sole cuore amore andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di venerdì 23 agosto, alle ore 21.05. Si tratta di un film drammatico di produzione italiana scritto e diretto nel 2016 da Daniele Vicari ed interpretato da Isabella Ragonese, Francesco Montanari, Francesco Acquaroli e Giulia Anchisi. Il film fu presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2016 e nonostante le tante candidature in diverse sedi ha vinto “solo” il Premio Alberto Sordi al Bari International Film Festival per Francesco Acquaroli come miglior attore non protagonista. Da sottolineare sono anche le splendide musiche curate da Stefano Di Battista e di una fotografia essenziale e molto intrigante di Gherardo Gossi.

Sole cuore amore, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Sole cuore amore. Eli (Isabella Ragonese) deve alzarsi presto ogni mattina per attraversare Roma a bordo di una serie di mezzi pubblici, solo per arrivare ad un bar in zona Tuscolana dove lavora in nero per tutta la giornata. Si tratta di un incarico malpagato e poco gratificante, ma la giovane donna cerca di svolgerlo con impegno ed entusiasmo. D’altronde non ha altre possibilità, visto che è l’unica in famiglia che lavora e deve mantenere ben 4 figli, oltre ad un marito apparentemente volenteroso ma che non riesce mai ad ottenere il lavoro giusto. Vale (Eva Grieco) è la migliore amica di Eli, tanto che le due si considerano come sorelle, ma è anche il suo esatto opposto. Lavora come ballerina di danza moderna e non ha nè famiglia nè legami. La sua sembra una vita libera e semplice, a differenza di quella di Eli, ma anche Vale deve fare i conti con una crisi economica che sembra non finire mai e impedisce di sognare un futuro di stabilità e tranquillità. Sia Eli che Vale sono quindi costrette a lottare giorno per giorno per restare a galla, fra padroni di bar e avventori scorbutici, impresari violenti e madri che non capiscono le scelte di vita di una generazione che sta vedendo la vita trascorrere in attesa del proprio momento.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA