Soleil a Ibiza con Gianluca Costantino e i Basciagoni/ Vacanza romantica a quattro?

Soleil Sorge e Gianluca Costantino: vacanza romantica a Ibiza?

È un periodo d’oro per Soleil Sorge. Il Grande Fratello Vip 6 l’ha incoronata regina dell’edizione e, una volta uscita dalla Casa, sono fioccati gli impegni lavorativi che l’hanno resa una dei volti più ambiti della TV in questo periodo. Approfittando di una pausa, Soleil è voltata a Ibiza per una vacanza ma non da sola. Con lei c’è l’amica Sophie Codegoni, il suo fidanzato Alessandro Basciano e, a gran sorpresa, c’è anche Gianluca Costantino.

Soleil Sorge e Vera Gemma all’Isola dei Famosi ma.../ Lo scoop choc!

I quattro ex gieffini hanno mantenuto una forte amicizia dopo la fine del reality e hanno deciso di godersi qualche giorno di vacanza nella bella città spagnola nota per la sua movida oltre che per le acque cristalline. Ad incuriosire però è proprio la presenza di Gianluca Costantino che, nella Casa del GF, aveva manifestato un forte interesse per Soleil. Che sia cambiato qualcosa tra i due da allora?

Gf vip, Sonia Bruganelli fuori dal cast? / "Non sarei credibile..."

Soleil Sorge e Gianluca Costantino: flirt in atto?

Il sospetto è che tra Soleil Sorge e Gianluca Costantino possa essere in atto un flirt, proprio in virtù della vacanza con un’altra coppia. Ricordiamo che Gianluca, all’uscita dal Grande Fratello Vip, aveva dichiarato a Novella 2000: “Mi farebbe piacere conoscerla meglio prima di conquistare il suo cuore. Perché so che probabilmente ha qualcuno che l’aspetta fuori, quindi non vorrei rovinare la coppia Su questo sono un ragazzo molto onesto, e non mi piace entrare in certe dinamiche… (Tra noi, ndr) c’è stato divertimento, complicità, abbiamo fatto discorsi profondi.”

Soleil Sorge sexy "bit*h" come Britney Spears / manda il web in tilt, VIDEO













© RIPRODUZIONE RISERVATA