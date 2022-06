Soleil e Mercedesz, perché non corre buon sangue?/ I rumors: “Ha sempre sparlato di lei”

L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge sbarca in Honduras: Mercedez Henger non la prende bene?

L’isola dei famosi 2022 non smette di riservare colpi di scena ai telespettatori e alla nuova nonché ultima puntata trasmessa il 6 giugno 2022 su Canale 5 ha trasmesso le esclusive immagini dello sbarco a Cayo Cochinos di Soleil Sorge, in coppia con Vera Gemma per il duo iconico “le piratesse”, che ora appassiona i telespettatori. A far discuter in queste ore è in particolare lo sbarco in Honduras di Soleil Sorge, che tra le altre curiosità indispettirebbe in qualche modo la naufraga Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger ha una cotta per Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina Tavassi, e dal momento che quest’ultima -sua nemica giurata- si è ritirata dal gioco, ora la prima vorrebbe poter riprendere la frequentazione intima avviata con il naufrago vip, senza subire il peso dello scetticismo dell’ex Grande fratello 16, che a L’isola dei famosi 2022 l’ha tacciata di servirsi dei sentimenti di lui per visibilità e business.

Mercedez continua ad ammettere di nutrire una forte attrazione verso Edoardo e intanto lo sbarco di Soleil Sorge potrebbe minare il rapporto tra i due conoscenti. Il motivo?

Soleil Sorge strega Edoardo: esplode il gossip sull’acredine con Mercedez Henger

Mentre Soleil era alle prese con la prova fisica dell’uomo vitruviano -che l’ha consacrata come vincitrice ai danni del leader in carica, Luca Daffré- l’italo-americana ha stregato Edoardo Tavassi ammiccando alle telecamere con il lato B in bella vista in un succinto bikini red-prune. E in Honduras si sarebbe già sparsa voce tra i naufraghi che Edoardo abbia un debole per Soleil, il che non farebbe di certo piacere a Mercedesz.

Mercedez Henger, inoltre, come fa sapere Deianira Marzano tra le Instagram stories ai suoi follower, non nutrirebbe stima verso Soleil Sorge da tempo: “Mercedesz con persone in comune ha sempre sparlato di lei..”. Ma non è tutto. Perché ad avvalorare le teorie web sul possibile astio intercorrente tra Mercedesz Henger e Soleil Sorge è ora anche un video circolante in rete. Nel video “incriminato”, le dirette interessate sono immortalate mentre si concedono ad un’intervista ad un evento benefico e ad un certo punto Mercedesz mostrerebbe un’espressione del viso infelice quando è Soleil a prendere parola al microfono. Che tra la figlia d’arte e la modella italo-americano non corra buon sangue?

