Soleil punge Miriana al GF Vip/ “Non baci Nicola perché sei madre ma Biagio si?”

Le donne grandi protagoniste nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge e Miriana Trevisan tornano ad attaccarsi e tutto nasce dalle parole e i dubbi che l’influencer e Katia Ricciarelli manifestano sul suo ruolo di madre. In particolare Soleil fa notare a Miriana quello che a lei è parso essere un comportamento incoerente, tirando in ballo Nicola Pisu e Biagio D’Anelli: “Dicevi che tuo figlio Nicola non poteva vederti neanche dare un bacio a Nicola qui dentro, poi però con Biagio mi sembri tutta altra persona. Tuo figlio quello lo può vedere invece?”

Lulù Selassiè Vs Soleil "Stai zitta cretina!"/ Lite in diretta al GF Vip: "Falsa"

“Certo. – replica prontamente Miriana – Io stavo proteggendo Nicola, e comunque ho parlato con mio figlio a telefono di questo.” Soleil, però, non sembra crederle e anzi le fa notare che la sua versione continua a manifestare lacune. Miriana però le ricorda che il primo bacio con Biagio D’Anelli “È arrivato dopo un mese!” e accusa Soleil di avere solo intenzione “di ferire, perché tu devi divertirti” nelle sue conversazioni con gli altri. “Vabbè alla fine sapete solo dire che sono la cattiva. Va bene così”, chiude la Sorge.

