Soleil rinata dopo il triangolo Gfvip / Sangiovanni le fa la corte? “Una ragazza ferita in amore”

Soleil Sorge, dopo il Grande fratello vip 6, spopola: il successo è alle stelle

In molti -tra i fedeli telespettatori del Grande fratello vip 6, conclusosi con il trionfo da record registrato da Jessica Sélassié- la reputano la vincitrice morale del gioco condotto da Alfonso Signorini, e ora Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione mediatica per il successo che la investe nel post-reality, che tra le altre novità la vedrebbe protagonista di un’importante proposta che giungerebbe da parte di Sangiovanni, ex Amici 20.

SOLEIL SORGE E SOPHIE CODEGONI, DA NEMICHE AD AMICHE/ "Ci siamo rifatte perché..."

L’italo-americana Soleil ha conquistato i cuori dei fan telespettatori non solo per la strategia di gioco, condotta nella Casa dei vipponi, perlopiù da leader solitaria alle prese con una convivenza forzata- ma anche per il ruolo di “terza incomoda” che ha ricoperto tra i “promessi sposi” Alex Belli e Delia Duran, lasciandosi andare a più avvicinamenti intimi con l’attore di Centovetrine all’insegna della “chimica artistica” scoperta nel bunker di Cinecittà con quest’ultimo. Questo, fino alla scelta di chiudere il triangolo concedendo un bacio saffico a Delia, suggellando così la pace con la promessa sposa di Alex e modella sud-americana, che l’aveva tacciata più volte di istigazione al tradimento ai suoi danni verso Belli. Soleil ha deciso di mettere un punto ai continui tira-e-molla con Belli, facendolo quindi tornare tra le braccia della promessa sposa, per poi vedersi eliminata al televoto indetto alle semifinali del gioco dei vipponi di Canale 5. Tuttavia, è con la sua uscita di scena dalla Casa che Soleil raggiunge la consacrazione di personaggio tv dell’anno, dal momento che viene ingaggiata a La pupa e il secchione 2022 come giudice al fianco della conduttrice Barbara D’Urso, per poi debuttare come opinionista a bordo campo a Tiki Taka e ora si vedrebbe protagonista anche di un progetto musicale in cantiere per Sangiovanni. L’ex Amici 20, secondo quanto riprende Donnapress.it, avrebbe pensato di proporre a Soleil Sorge il ruolo di primadonna nel videoclip di un nuovo inedito.

Carlo Domingo, il fidanzato di Soleil Sorge/ Il patto con lei prima del "Gf Vip"

Sangiovanni corteggia Soleil Sorge: arriva per lei la svolta musicale post-Grande fratello vip?

Nel dettaglio, in merito all’indiscrezione del momento, la fonte riporta testualmente che “Soleil ha ricevuto una bellissima proposta da un giovane cantante, parliamo di Sangiovanni. A quanto pare, infatti, il cantante avrebbe proposto alla Sorge di partecipare al nuovo videoclip della sua canzone. L’ex allievo della scuola di Amici sta preparando un nuovo singolo da pubblicare sul mercato”. E le anticipazioni esclusive sulla possibile collaborazione tra Soleil Sorge e Sangiovanni, che vedrebbe l’italo americana prossima al debutto nell’industria musicale nelle vesti di una donna sfortunata in amore, poi proseguono: “La giovane dovrebbe interpretare una dolce ragazza ferita dall’amore“. Che Sangiovanni abbia in programma un progetto artistico dalle allusioni al triangolo del Grande fratello vip 6 che ha visto protagonista Soleil, per il suo nuovo video musicale?

Albe, Amici 2022/ Dopo incubo Sangiovanni, il guanto senza autotune, eliminato?

Il nuovo videoclip targato Sangiovanni potrebbe rivelarsi quello previsto per il singolo uscito il 25 marzo 2022, dal titolo Cielo dammi la Luna, che è estratto dal nuovo album dell’ex Amici 20 in uscita l’8 aprile, Cadere volare. Staremo a vedere, quindi, se il vincitore del circuito canto di Amici 20 vorrà collaborare con Soleil come riportano le anticipazioni del momento. Nel frattempo, Sangiovanni fa discutere per il nuovo look apripista della sua nuova era musicale…











© RIPRODUZIONE RISERVATA