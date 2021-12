Soleil rivelazione choc a Gianmaria “Sofie si è riavvicinata? Sei il suo giocattolo”/ L’attacco al GF Vip

Sophie Codegoni si è riavvicinata a Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip, tanto che i due la scorsa sera si sono lasciati andare ad un lungo ed appassionato bacio. L’imprenditore napoletano, tuttavia, non riesce a comprendere quali siano le intenzioni della modella e ha cercato di chiarire i suoi dubbi parlandone con Soleil Sorge, sua ex fidanzata.

“Io in questo momento sono completamente naturale. Ho voglia di starle accanto, ma mi avvicino e lei va via. Io sono rispettoso delle sue volontà, se noto che è rigida non la abbraccio più. Io mi ero allontanato da lei, poi lei si è riavvicinata”, così Gianmaria Antinolfi ha manifestato i suoi dubbi. A rivelare il perché del comportamento di Sophie Codegoni è stata proprio Soleil Sorge. Tra le due influencer non scorre buon sangue, ma pare che la diretta interessata abbia confessato i motivi del suo avvicinamento proprio alla coinquilina.

Gf Vip, Sophie si riavvicina a Gianmaria: Soleil svela il perché

Soleil Sorge ha dunque svelato il motivo per cui Sophie Cotegoni si sia riavvicinata improvvisamente a Gianmaria Antinolfi nel corso di una conversazione con il diretto interessato nella casa del Grande Fratello Vip. “Mi ha detto esplicitamente più volte che lo ha fatto perchè ha avuto degli stimoli esterni, ad esempio vedendo la complicità tra me e Alex o te che ballavi con Valeria. È una questione di competizione intrinseca dell’uomo. È come quando vedi i bambini giocare con un giocattolo che a te non piaceva, ma ad un certo punto lo vuoi anche tu. Non è amore”, ha spiegato.

L’influencer ha poi voluto dare un consiglio all’imprenditore napoletano, suo ex fidanzato: “Non puoi caricarti di tutte le colpe, perché le cose si fanno in due. Tu nella vita hai questa cosa di doverti conquistare le persone. Devi imparare ad amarti così tanto di più da sentire che le cose che vuoi le meriti e che ne sei degno”.



