Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, bacio hot in consolle/ Scoppia la passione!

Un sabato sera bollente, quello vissuto da Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, i quali si sono lasciati andare ancora una volta alla passione nella Casa del Grande Fratello Vip. Come sempre, il weekend è all’insegna della festa e complice anche questa volta qualche bicchiere di troppo, l’ex tronista di Uomini e Donne si è nuovamente avvicinata al suo amico speciale, impegnato per tutta la sera alla consolle. Verso la fine della serata, la ragazza lo ha raggiunto ed ha deciso di ballare e cantare ancora un po’ con lui in modo particolarmente sensuale, agitando l’imprenditore napoletano che si è fatto anche lui trascinare dalla passione.

Silenzio tra i due Vipponi: a parlare sono stati i loro baci appassionati scambiati sotto gli occhi degli altri inquilini che hanno improvvisato un applauso il quale ha messo in imbarazzo i due ragazzi, facendo scappare una risata di circostanza alla Codegoni. Se, infatti, fino a qualche giorno fa Sophie era convinta di aver fatto una follia – a pochi giorni dall’annunciato abbandono del GF Vip del napoletano – ad essersi lasciata andare così con lui, è bastato molto poco a farla nuovamente riavvicinare al ragazzo.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: bacio passionale sotto gli occhi di tutti

Anche questa volta è stata Sophie Codegoni ad avvicinarsi pericolosamente a Gianmaria Antinolfi, improvvisatosi dj per una sera. Dopo aver improvvisato un sensualissimo ballo posizionandosi di schiena al giovane, è poi scattato un lungo, appassionato ed inevitabile bacio durato un paio di minuti e consumatosi proprio sotto lo sguardo indiscreto del GF Vip.

Dai vari punti della Casa, i loro inquilini hanno potuto osservare la passione indomabile di Sophie e Gianmaria, esultando poi con applausi ed urla. In particolare Aldo Montano ha espresso tutta la sua felicità per la nascita di una nuova coppia, abbracciando l’amico Manuel, mentre Giucas Casella si è avvicinato all’ex tronista ed all’imprenditore esclamando “Auguri!” e chiedendo il bis del bacio. Nonostante i timori paventati dalla ragazza di apparire fin troppo incoerente, ed archiviati ormai gli scontri reciproci, adesso i due sembrano aver trovato un punto d’incontro che sarebbe proprio rappresentato dalla passione: cosa accadrà in vista della nuova puntata del lunedì?

