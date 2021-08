Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6/ L’ex Uomini e Donne colpo di Signorini

Soleil Sorge sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 6. L’annuncio arriva direttamente da Davide Maggio che dà per certa la presenza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nella casa più famosa d’Italia. Dopo aver annunciato la presenza di Tommaso Eletti, fidanzato di Temptation Island 2021 che ha concluso la sua storia con Valentina, Davide Maggio annuncia anche la presenza di Soleil Sorge che, durante la sua permanenza sull’Isola dei Famosi dove iniziò una storia d’amore con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, creò numerose dinamiche. Carattere forte e deciso, Soleil che ha già dimostrato di non avere peli sulla lingua, è pronta a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà? Sarà lei la protagonista indiscussa della sesta edizione del padre di tutti i reality?

Grande Fratello Vip 6: non solo Soleil Sorge, tutti i nomi

Non ci sarà solo Soleil Sorge tra gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 6. E’ considerata certa la presenza di Giucas Casella, Francesca Cipriani, ma anche Amedeo Goria. Inoltre, sempre dal mondo di Uomini e Donne, nella casa di Cinecittà pare potrebbe esserci anche l’ex tronista Sophie Codegoni. Tanti nomi, dunque, per Alfonso Signorini che, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Questa è la fase più critica in cui si mette a punto il lavoro maniacale di casting che ho iniziato a fine marzo. Dai personaggi dipende gran parte del successo del programma. Per me è come dipingere un quadro: preparo la tavolozza dei colori, mi diverto a mischiare età, esperienze, tipologie umane… Insomma, quando si accendono le luci dello show il grosso è già fatto” assicurando che non ci saranno influencer sulla scia di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.

