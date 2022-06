Soleil Sorge, ancora polemica per ritorno all’Isola dei Famosi/ Maurizio Costanzo la difende, ecco perchè

L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge nuovo fenomeno della tv?

Ha appassionato i telespettatori con la sua re-entry in Honduras registrata a L’isola dei famosi 2022 e in qualità di special-guest, dopo aver preso parte al gioco honduregno come naufraga concorrente a L’isola dei famosi 2019, e ora raccoglie un endorsement rilevante. Si tratta di Soleil Sorge, che tra le pagine di Nuovo, riceve in questi giorni le parole d’encomio da parte di Maurizio Costanzo. Che lei sia un nuovo fenomeno in tv?

Lo storico conduttore tv e giornalista cura una rubrica su Nuovo, dove, tra le altre cose – nel nuovo numero del rotocalco – decide di esporsi sulla tanto discussa partecipazione di Soleil Sorge a L’isola dei famosi 2022, che ha destato tra le reazioni più disparate del pubblico tv, tra i messaggi dei supporters – che si complimentano con la naufraga per aver vinto la prova dell’uomo vitruviano alla sua re-entry a L’isola – e i commenti critici degli haters, che per la maggior parte tacciano la modella Italo-americana di essere alla continua ricerca di visibilità, sospinta da presunte manie di protagonismo.

Tuttavia ad una lettrice che ha ripreso testualmente in modo critico su Soleil Sorge “È considerata inspiegabilmente un nuovo fenomeno della Tv…Basta così poco per fare Tv?”, Maurizio Costanzo ha replicato con un messaggio di encomio verso Soleil Sorge.

Il messaggio di elogio di Maurizio Costanzo

“Scusi, signora…Ma anche qui non la seguo…L’Isola dei Famosi mica è Porta a Porta…Lei ha esperienza da vendere nei reality. La Blasi ha fatto bene a chiamarla”, è il messaggio perentorio che Maurizio Costanzo ha riservato alla lettrice di Rimini, evidentemente contraria all’ingaggio di Soleil Sorge a L’isola dei famosi 2022. E dalla pronta difesa del consorte di Maria De Filippi riservata a Soleil, trapela che la modella Italo-americana sia stata fortemente voluta al reality honduregno dalla conduttrice Ilary Blasi.

