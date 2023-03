Soleil Sorge appoggia Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi/ La reazione in diretta al GF Vip Party

Soleil Sorge e Pierpaolo reagiscono allo scontro tra Antonella e Orietta Berti

Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip 2022 si è assistito a un duro scontro tra Antonella Fiordelisi e Orietta Berti. Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli hanno seguito la lite dalla diretta del GF Vip Party, commentando poi la scena.

L’influencer italo americana ha applaudito spesso alle parole di Orietta Berti ad Antonella: “Ti ho dato solo un consiglio, il pubblico si rivolta e devi rispettarlo“. A questo punto interviene Alfonso Signorini: “Antonella, Orietta ti ha detto solo di essere meno arrogante. L’esperienza e i consigli di una donna come lei non vanno presi alla leggera. Questa è una donna che ha quasi ottant’anni, lo dico perchè lo dice lei, ed è ancora lì quindi una ragione ci sarà per durare così tanto“. Ancora una volta Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli annuiscono in segno di approvazione; interviene, poi, anche Sonia Bruganelli rivolgendosi alla schermidora: “Se tu decidi di entrare e di essere forte, di andare contro anche a personaggi più famosi di te, devi avere poi le spalle larghe per accettare che tu possa non essere amata da tutti“. A questo punto, Soleil aggiunge: “Farò un tik tok motivazionale con i consigli di Orietta, Alfonso e Sonia“. Per vedere la clip clicca qui.

Claudio Amendola a Belve: "Sono stato dipendente dalla droga"/ "Smesso per i figli…"

Orietta Berti e l’attacco ad Antonella: “sei arrogante e…”

Durante una delle ultime dirette del Grande Fratello Vip 2022, Orietta Berti e Antonella Fiordelisi sono state protagoniste di un acceso scontro in studio. La schermidora si è rivolta alla cantante chiamandola “questa” e lei si è infuriata: “Io nella vita ho sempre ammirato le persone educate, che si guadagnano la pagnotta con un sorriso.”

Uomini e donne, nuova Dama per Riccardo Guarnieri/ Si chiama Valentina e...

E ancora: “Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente senza nessuno, ho sempre lavorato soltanto con l’educazione, il rispetto degli altri e mai mettermi in mostra. Non ho mai prevaricato nessuno, né con le parole, né con l’arroganza, e sono qui alla soglia degli 80 anni e lavoro ancora tantissimo. Devi guadagnarti la pagnotta con l’educazione e il sorriso, non con l’arroganza“.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge appoggia Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi/ La reazione in diretta al GF Vip Party

© RIPRODUZIONE RISERVATA