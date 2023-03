Orietta Berti “Antonella mai offesa, dato consigli”/ “Tuoi genitori? Solo volgarità”

Orietta Berti su Antonella Fiordelisi: “non ti ho mai offesa”

Orietta Berti al Grande Fratello Vip 2022 si confronta nuovamente con Antonella Fiordelisi chiamando in causa anche i genitori della ex schermitrice. Tutto inizia quando Alfonso Signorini parlando di Antonella precisa: “sei una grandissima giocatrice, ma voglio chiederti quelle immagini con Micol che festeggiava e tu soffrivi perchè? Soffrivi per Micol andata in finale o soffrivi perchè il pubblico non riconosceva il tuo gioco o la tua volontà di vincere?”. La Fiordelisi replica: “il problema di fondo è che ogni volta che vengo in studio vengo costantemente attaccata, sento tante energie negative che mi buttano giù, sentirmi dire certe cose in cui non mi riconosco come maleducata da Orietta”.

Francia, non passa la sfiducia sulle pensioni/ Governo di Macron si salva

La Berti interviene immediatamente per replicare alle parole della vippona: “io non ti ho mai offesa, ti ho detto che è una arrogante e maleducata che offende gli altri, ti ho dato dei consigli e tu mi hai preso con quella superiorità, ti ho dato dei consigli e i tuoi genitori mi hanno ripagato con delle volgarità. Lo sa già che sei così e non c’è bisogno che tu lo spieghi davanti alle telecamere”.

"ChatGPT brama il potere"/ Il teologo esperto in IA: "capacità imprevedibili"

Orietta Berti vs Antonella Fiordelisi: “Instagram non è un lavoro”

Alfonso Signorini in studio parlando con Antonella Fiordelisi le ricorda: “ho visto che stavi soffrendo quando Orietta ti ha detto quelle cose, io ti ho detto rispondile e tu non l’hai fatto” ma la vippona smentisce “volevo dire una cosa, ma non ho avuto modo. Lei mi ha detto che oltre a maleducata e arrogante, ha detto anche che devo guadagnarmi la pagnotta non me lo puoi dire, io non sono la sorella di, figlia di, io ho preso tanti no per arrivare qua, ho fatto il provino tanti anni. Una come Orietta che non sa la mia storia, non sa quello che ho fato io”.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi 20 marzo 2023

La Berti non perde occasione per ribattere alla vip: “so tutto io di te, avere Instagram non è un lavoro, tutti hanno Instagram” – ma Signorini precisa “Instagram è un lavoro, avere un profilo da 1 milioni di follower corrisponde ad un lavoro”. La cantante conclude precisando ancora una volta il suo pensiero su Antonella: “ti ho dato dei consigli e ti ho anche detto di rispettare il pubblico che dopo si rivolta, oggi ce l’hai e domani non più”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA