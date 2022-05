Soleil Sorge attacca Alex Belli: “Ennesima falsità su di me”/ Difende mamma Wendy e…

Soleil Sorge e la nuova frecciatina ad Alex Belli

Non si arresta il botta e risposta tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’amicizia speciale nata al Grande Fratello Vip è ormai solo un ricordo: i due hanno preso strade separate e non c’è più alcun rapporto, eppure le frecciatine a distanza non mancano. Solo poche settimane fa Alex tornava a parlare di Soleil, lanciando stoccate alle quali ha deciso di replicare Wendy Kay, la mamma della Sorge.

Stizzita dall’ennesimo intervento di Belli, la donna sui social è sbottata, scrivendo: “Buongiorno, solitamente resto neutrale quando si tratta di personaggi televisivi, ma ho ascoltato blaterale Alex Belli nei confronti di mia figlia per l’ennesima volta, ora basta!” E poi continuando: “Vorrei che smettessi di dire bugie in quanto Soleil non lo ha mai più sentito da quando è uscita dalla Casa e non ha interesse in nessun tipo di rapporto né ora né mai con Belli e il suo seguito”.

Soleil Sorge e Alex Belli: è ancora guerra!

Di questo botta e risposta ha parlato anche Soleil Sorge. L’ex gieffina – in partenza per l’Isola dei Famosi – ha commentato lo scontro a distanza alle pagine del settimanale Chi, come riporta la NostraTv. Queste le sue dichiarazioni: “Mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa. Ha reagito davanti all’ennesima falsità di Alex. Ho preso tanto dal suo carattere”. Ma cosa aveva detto Alex Belli su Soleil? La dichiarazione tanto discussa è stata: “Quanta ipocrisia e incoerenza. Mi piace perché certe persone sono convinte che io abbia bisogno di parlare di loro o semplicemente di essere associato a loro. Bene, si sbagliano perché hanno totalmente la mia indifferenza. La mia vita e il mio lavoro è totalmente staccato da queste dinamiche. Buona vita e fatevene una ragione”.

