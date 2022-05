Soleil Sorge e Vera Gemma naufraghe all’Isola dei Famosi 2022/ “Sono già partite”

Soleil Sorge e Vera Gemma ospiti in Honduras all’Isola dei Famosi 2022

Gente che va gente che viene all’Isola dei Famosi 2022. Dopo la diretta del 23 maggio che ha visto l’addio di ben quattro concorrenti – Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez – la produzione si prepara ad accogliere due ospiti speciali. Solo pochi giorni fa si vociferava della partenza per l’Isola di due ex concorrenti, Vera Gemma e Soleil Sorge, e oggi quelle voci trovano conferma. È il nuovo portale Pipol Reality, che vede a capo il giornalista Gabriele Parpiglia, ad ufficializzare la notizia.

Attraverso la pagina ufficiale Instagram si legge: “Lunedì sera nel corso dell’ultima puntata de l’Isola dei famosi abbiamo assistito agli abbandoni di: Guendalina Tavassi, Blind e Licia Nunez. Nonché quello di Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro, tra i favoriti per vincere il programma. La perdita della Tavassi e del ragazzo sono un danno per il reality. […] Al posto loro sono partite dall’Italia proprio oggi Vera Gemma (naufraga della scorsa edizione) e Soleil Stasi.”

Soleil Sorge e Vera Gemma, quanto tempo rimarranno in Honduras?

Stando però alle voci di qualche giorno fa, Soleil Sorge aveva rifiutato la proposta della produzione di partecipare all’Isola dei Famosi 2022. Tuttavia, come fa sapere la fonte, “Mediaset l’ha voluta ‘fortemente’ e alla fine l’ex gieffina, ed ex giudice de ‘La pupa e il secchione‘, ha accettato.” E ancora: “Noi l’abbiamo sentita prima di partire e la ragazza ci ha confessato di voler portare leggerezza e godersi questo viaggio come una bella vacanza.” Ricordiamo infatti che Soleil e Vera Gemma non sono concorrenti ma ospiti: arrivano in Honduras pronte a smuovere gli animi e le dinamiche. Ma per quanto tempo rimarranno? Secondo Fanpage, la permanenza al momento è di una settimana.

