Soleil Sorge bacia il fidanzato top secret al mare/ Scorda Alex Belli con Carlo?

Soleil Sorge si gode le vacanze al bacio: l’avvistamento

Ha appassionato i telespettatori con il suo ritorno in Honduras, che l’ha vista vestire i succinti bikini di special guest a L’isola dei famosi 2022 per una puntata del gioco honduregno, dopo avervi preso parte come naufraga concorrente a L’isola dei famosi 2019, e ora il personaggio tv dell’anno, Soleil Sorge, continua a sorprendere. Da diversi mesi segna la sua onnipresenza in tv, dal momento che dopo essersi messa in gioco come concorrente al Grande fratello vip 6, è stata ingaggiata anche per il ruolo di giudice speciale a La pupa e il secchione 2022, per poi registrare la sua re-entry a L’isola dei famosi. E intanto, non mancano le agognate vacanze per lei, o almeno questo è stando al gossip ripreso sul suo conto da Deianira Marzano tra le Instagram stories. Sulla base delle segnalazioni del web, infatti, Deianira Marzano ha condiviso tra le nuove storie alcuni scatti esclusivi della vacanza al mare che si è concessa Soleil Sorge, con tanto di baci dal sapore di sale con un giovane e aitante uomo, che sembrerebbe essere il fidanzato Carlo Domingo. Nella casa del Grande fratello vip 6, seppur mantenendo il massimo riserbo sul legame con lui, la modella italo-americana non aveva mai fatto mistero di essere legata ad un uomo, che il gossip ha ad oggi indicato come Carlo Domingo.

L'Isola dei Famosi 2022, Alvin elogia Soleil Sorge/ "Non ha filtri né sovrastrutture"

A detta della nuova segnalazione, che confermerebbe il fidanzamento di Soleil Sorge e Carlo Domingo, la modella italo-americanae l’imprenditore sarebbero apparsi molto intimi e vicini tra loro al momento dell’avvistamento, segno che Alex Belli e il triangolo con la promessa sposa di lui, Delia Duran, nella Casa dei vip potrebbe quindi essere ormai un ricordo lontano per l’ex Grande fratello vip 6.

Soleil Sorge: il taglio di capelli è choc, dopo L'isola dei famosi/ Le reazioni

“Deianira, Soleil al mare si baciava con questo ragazzo”, riporta testualmente la fonte insider che segnala il nuovo avvistamento di Soleil Sorge e Carlo Domingo.

Chi è Carlo Domingo, sedicente fiamma di Soleil Sorge

Il tanto chiacchierato fidanzato di Soleil Sorge, Carlo Domingo, intenderebbe mantenersi in low-profile, e quindi a debite distanze dal gossip, anche a tutela della lovestory avviata con Soleil Sorge. Ma cosa si sa dell’aitante giovane? Carlo Domingo è nato a Marsala, in Sicilia ed è proprietario di una rinomata compagnia di eventi che opera sul territorio nazionale. E’ manager della Domingo Communication, che collabora con brand e personaggi televisivi importanti. A conferma del fidanzamento top-secret, Alfonso Signorini, in una diretta tv, ha ripreso testualmente: “Il compagno di Soleil non vuole apparire perché viene da un mondo diverso dallo spettacolo e viene da una famiglia impegnata molto seriamente nella sua attività imprenditoriale. Quindi non vuole creare confusione dal piano aziendale a quello dello show. Soleil e lui hanno fatto un patto prima che lei entrasse al GF”.

Soleil Sorge divide L'isola dei famosi/ Mercedesz Henger: "Non mi è mai piaciuta e.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA