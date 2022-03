Soleil Sorge, Barbara D’Urso come modello?/ “La sua carriera è inarrivabile ma..”

Dal Grande fratello vip 6 a La pupa e il secchione 2022: Soleil Sorge si racconta

Può dirsi la colonna portante del Grande fratello vip 6, per il ruolo di “terza incomoda” assunto nel triangolo amoroso condiviso con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, e ora Soleil Sorge si dichiara rinata dopo il soggiorno vissuto nella Casa dei vipponi.

Soleil Sorge, perché si è lasciata con Jeremias Rodriguez/ "Un rapporto malsano..."

L’occasione per lei è un intervento a mezzo stampa concesso a Tv, sorrisi & canzoni, dove tra le altre cose si dichiara “una secchiona dalle sembianze di una pupa”.

Esordisce dicendosi grata al soggiorno al Gf vip 6, quando – intervistata dal rotocalco dei “sorrisi” – le viene riconosciuto di risultare all’occhio pubblico una giudice tutto pepe a La pupa e il secchione 2022: “Sei mesi nella Casa mi hanno forgiata. Nella Casa si è protagonisti di un percorso, ma si è anche opinionisti delle vicende degli altri inquilini”.

Soleil rinata dopo il triangolo Gfvip / Sangiovanni le fa la corte? "Una ragazza ferita in amore"

Ma per quale motivo Barbara D’Urso l’avrebbe scelta per il ruolo di giudice a La pupa e il secchione 2022? L’ex Gf vip 6 non ha dubbi: “Per la mia personalità diretta e sarcastica… Barbara mi ha spesso inviata nelle sue trasmissioni, perché ama i personaggi dai caratteri pungenti”.

Tra i tre giudici ingaggiati a La pupa e il secchione 2022, insieme a lei Antonella Elia e Federico Fashion Style, Soleil Sorge sembra la più buona: “Mi avete smascherata. Posso essere ruvida, ma sono anche del segno del Cancro. Quindi mi lascio prendere dalle persone e non rimango impassibile dinanzi alle tenerezze”.

SOLEIL SORGE E SOPHIE CODEGONI, DA NEMICHE AD AMICHE/ "Ci siamo rifatte perché..."

Soleil Sorge e i punti in comune con Barbara D’Urso: “Sono una gran secchiona”

Quando le fanno notare che tra lei e Barbara D’Urso ci siano dei punti in comune, Soleil Sorge poi ammette delle somiglianze con la conduttrice de La pupa e il secchione 2022: “Siamo due donne che sanno stare sul pezzo h24. Nel lavoro siamo due cavalli da corsa. Poi abbiamo quella punta di sano cinismo che nella vita serve sempre”.

Che l’italo-americana voglia seguire le orme di Barbara D’Utso in tv? Soleil sorge in persona ammette: “La sua carriera è inarrivabile, per pochi, ma sto studiando e sto facendo il massimo che possa fare per emergere. I frutti pian piano stanno arrivando”.

L’appuntamento tv de La pupa e il secchione è di martedì alle 21:20 circa. E la domanda sorge ora spontanea: che Soleil Sorge sia più pupa o secchiona? “Dietro questo aspetto da pupa sono una grande secchiona – ammette l’ex Gfvip, Soleil Sorge-. Da piccola ero un’appassionata di videogiochi e informatica. E il mio interesse per la tv nasce dal fascino di capire cosa ci sia dietro le telecamere. Poi mi sono pupizzata negli anni, scoprendo una femminilità che non sapervo di avere”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA