Soleil Sorge: “bloccata ai Caraibi”/ “Critiche? Solo un ignorante può pensare che…”

Pubblicità

Soleil Sorge non è ancora tornata in Italia. L’ex concorrente di Pechino Express 2020, infatti, è rimasta bloccata a Santo Domingo e, nonostante le ultime disposizioni del Governo, non sa ancora se e quando potrà rientrare in Italia. Nel corso delle ultime settimane, Soleil ha pubblicato molte foto scattate sulle splendide spiagge caraibiche scatenando le critiche del popolo dei social a cui Soleil Sorge risponde oggi, dalle pagine de Il Giornale, a cui ha rilasciato una lunga intervista raccontando come sta affrontando la situazione. “Molti non hanno compreso che siamo in uno stato di pandemia globale, dunque solo un ignorante può pensare che sia diverso essere qui o lì. Purtroppo, qualunque cosa si faccia, alcune persone riescono a trovare sempre un modo per giudicare o criticare qualcosa, spesso appunto, con ignoranza” – ha spiegato Soleil che, poi, ha ammesso che non si aspettava di ricevere commente cattivi – “Devo dire la verità, mi ha sorpreso vedere tanta cattiveria in un momento come questo, dove credo che sia fondamentale l’unione”.



Pubblicità

SOLEIL SORGE: “ALLE CRITICHE RISPONDO CON LA BENEFICIENZA”

Nonostante le critiche ricevute sui social per la permanenza in un luogo meraviglioso, Soleil Sorge non si è mai abbattuta e, seppur lontana, ha dimostrato sostegno all’Italia facendo beneficienza. “Proprio per questo ho deciso di dedicarmi alla beneficenza, cosa fondamentale in questo periodo soprattutto per un ospedale di Milano al quale ho deciso di legarmi. E così le critiche hanno lasciato il tempo che trovano e invece, cosa realmente importante, siamo riusciti a fare del bene in modo concreto”. Nel corso della lunga intervista, Soleil si è detta felice di aver condiviso l’avventura di Pechino Express con la madre ammettendo, però, che le sarebbe piaciuto vedere meno discussioni e più momenti belli. Tornando, poi, alla sua storia d’amore, ormai finita, con Jeremias Rodriguez, ha ribadito di essere rimasta in buoni rapporti con lui e di aver avuto un feeling anche con Belen e Cecilia. Infine, per quanto riguarda il futuro professionale, la Sorge si dice fiduciosa nonostante siano stati fermati due programmi che avrebbe dovuto condurre. “Fortunatamente è solo una pausa e quindi resto positiva e in attesa che tutto possa tornare”, ha detto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA