Soleil Sorge: che succede con Giulia Salemi?/ É guerra tra ex GFVIP: il gesto di rottura e il motivo

Grande Fratello vip, Giulia Salemi Ve Soleil Sorge sono protagoniste di un affaire social

Ha inizio la guerra stellare tra le due vecchie glorie del Grande Fratello vip, Soleil Sorge e Giulia Salemi, e il campo minato é quello dei social.

Le due protagoniste del sospetto affaire all’insegna dell’astio in corso, Giulia Salemi e Soleil Sorge, potrebbero essere entrambe in lizza al fine dell’ingaggio in un ruolo inedito per un format in onda in chiaro TV e streaming online.

Il fidanzato di Giulia Salemi segue Soleil Sorge e l’italo-americana…

E, nell’ottica di quest’ipotesi, spunta la possibilità che le ex concorrenti del GFVIP alle rispettive edizioni Grande Fratello vip 5 e Grande Fratello vip 6, possano essere ora in acredine tra loro, complice una possibile competizione , con in palio un ruolo al timone, magari come quello di opinionista, alla nuova edizione del reality della Casa più spiata d’Italia. Parliamo del Grande Fratello vip 8 in arrivo sulle reti TV e online, Mediaset, che seguirà il GFvip 7, per il quale al web format parallelo GFvip party Soleil ha coperto il ruolo di co-conduttrice in tandem con il fidanzato di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, e quest’ultima ha lavorato da esperta addetta ai trend in capo alla Social Room.

E il dettaglio che dà vita al gossip della guerra tra le due influencer ed ex gieffine vip é social: Soleil Sorge non ricambia il “segui” a Giulia Salemi, sul re dei social, Instagram. In altri termini, Giulia figura tra i seguaci/ follower di Soleil e non viceversa. Ma cosa spingerebbe Soleil a non voler seguire sui social la modella italo persiana? L’italo-americana, intanto, segue via Instagram il fidanzato di Giulia, Pierpaolo Pretelli, e di tutta risposta lui le ricambia il follow!

