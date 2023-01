Soleil Sorge commossa da Salvatore Incorvaia/ “Una dolcezza che mi fa male al cuore”

Micol Incorvaia: la visita del padre Salvatore

Nella puntata di ieri, lunedì 9 gennaio, del Grande Fratello Vip 2022 Micol Incorvaia ha ricevuto la visita del padre Salvatore. Sposato con Corinna Recca, Salvatore è il papà di Clizia, Micol e Mattia Incorvaia. Imprenditore ha vissuto a Pordenone e poi si è trasferito con la moglie e i tre figli ad Agrigento. Nonostante la notorietà delle figlie, i genitori hanno sempre vissuto lontani dai riflettori. Ma per la sua bambina, papà Salvatore ha fatto un’eccezione e si è presentato nella casa del Grande Fratello Vip.

Visibilmente emozionato ha detto: “Quando ti ho visto piangere mi sono detto che avevi bisogno di me e sono qui per questo. Non ti voglio più vedere piangere e non voglio che nessuno mini la tua femminilità. Di femminilità ore hai tantissima e gli altri non l’hanno capito. Sei fantastica. Sono stato costretto venire, vederti piangere mi ha spezzato il cuore”.

La reazione di Soleil Sorge

Le dolci parole del papà di Micol Incorvaia hanno commosso anche Soleil Sorge che stava seguendo la diretta con il suo collega Pierpaolo Pretelli e Angela Melillo. “Soleil è emozionata”, ha fatto subito notare Pierpaolo. “Quanto è dolce il padre. Quest’uomo è di una dolcezza che mi fa male al cuore. Troppo emozionante”, ha confermato Soleil asciugandosi qualche lacrima.

Il fidanzato di Giulia Salemi l’ha presa un po’ in giro dicendo che sembrava di essere in una puntata di “C’è posta per te”, celebre programma di Maria De Filippi. La conduttrice del GF Vip Party ha confessato di non riuscire a vedere la trasmissione perché le storie sono troppo strazianti e la fanno sempre piangere. Clicca qui per vedere il video di Soleil Sorge che si commuove

