Soleil Sorge compie 28 anni: Dayane Mello la stupisce/ Il gesto social per auguri…

Soleil Sorge, compleanno speciale per lei

Oggi, martedì 5 luglio, Soleil Sorge festeggia il suo 28esimo compleanno. Si tratta di un compleanno davvero speciale per l’influencer italo-americana, protagonista indiscussa in tv e sui social dallo scorso settembre. Trascorrere sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip 6 dove ha dato vita a tante dinamiche ha contribuito a renderla molto popolare. Dopo il GF Vip è arrivato anche il ruolo di giudice ne La pupa e il secchione show 2022 e, successivamente, ha lanciato la sua linea di costumi ottenendo un grandissimo successo. E’, dunque, un momento decisamente bello per Soleil che, al proprio fianco, ha le persone che ama davvero.

Tra quest’ultime c’è sicuramente l’amica Dayane Mello con cui ha trascorso qualche giorno sul Lago di Como. Per augurare buon compleanno a Soleil, Dayane ha scelto di condividere sul proprio profilo Instagram foto e parole davvero speciali.

La dedica di Dayane Mello a Soleil Sorge

Attraverso alcune foto con cui hanno immortalato dei momenti divertenti trascorsi insieme, Dayane Mello ha scelto di dedicare delle parole davvero speciali all’amica Soleil con cui, nel corso dell’estate, potrebbe concedersi qualche giorno di vacanza. “Avere un migliore amico come te è un onore. Ammiro la persona che sei e spesso ti ammiro”, ha scritto la modella brasiliana.

“Voglio che tu sappia che ti vedo come una grande donna, una che lotta per ciò che vuole e sa sempre imporsi. Sei fantastico e sono orgoglioso di essere tuo amica. Voglio sempre essere al tuo fianco, in qualsiasi situazione. Ti amo così tanto, ricordalo sempre. Buon compleanno”, ha concluso.

