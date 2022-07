Soleil Sorge esce allo scoperto con Carlo/ Un particolare la “incastra”…

Soleil Sorge festeggia il compleanno e tra gli invitati spunta Carlo, la segnalazione di Deianira Marzano

Per Soleil Sorge l’amore prosegue a gonfie vele. In questi giorni si sono rincorse numerose indiscrezioni in merito ad avvistamenti dell’ex gieffina con il suo fidanzato Carlo. L’ultima segnalazione era arrivata da un utente che aveva contattato l’esperta di gossip Deianira Marzano. In base a questa segnalazione, Soleil sarebbe stata vista in treno da Milano a Napoli mentre baciava in modo appassionato il suo fidanzato. Deianira aveva espresso un parere personale: “Soleil sempre più innamorata”. Un utente poi ha confermato la segnalazione: “Confermo, mio marito lavora in treno e li ha visti assieme”.

Ieri sera Soleil ha festeggiato il suo compleanno e per l’occasione ha invitato le persone a lei care. Tra questi c’era anche il fidanzato Carlo. A confermare questa indiscrezione ci ha pensato ancora una volta Deianira Marzano che ha postato una foto in cui si intravede accanto a Soleil il fidanzato: “E naturalmente anche sulle segnalazioni in treno che Soleil era con il suo amore Carlo avevo ragione infatti. Eccolo con lei in foto alla cena di ieri”. Per Soleil è un bellissimo momento anche dal punto di vista sentimentale. L’influencer ha sempre voluto mantenere il riserbo su questa storia anche se il suo sorriso non mente.

Soleil Sorge è stata beccata al mare in atteggiamenti intimi con Carlo. A pubblicare le foto era stata Deianira Marzano che aveva svelato come il misterioso moro accanto a Soleil fosse proprio Carlo Domingo. La notizia ha fatto il giro del web e anche Fanpage ha riportato quanto segue: “Ieri Soleil Sorge si è regalata una giornata di relax al mare. Con alcune Instagram story l’italo americana reduce dalla breve avventura all’Isola dei Famosi 2022 ha documentato il suo giorno libero trascorso – stando a quanto reso pubblico sui social – con il migliore amico a quattro zampe. La realtà però potrebbe essere un’altra, Soleil Sorge era in dolce compagnia, con un uomo che – molto probabilmente – potrebbe essere Carlo Domingo, quel “fidanzato” di cui si parlava ai tempo del Grande Fratello VIP. A certificare l’indiscrezione è Deianira Marzano che ha ricevuto alcune paparazzate fatte da un utente che ha incontrato la “coppia”.

Qualcuno però ha gridato al fotomontaggio. C’è da dire che Soleil Sorge ha sempre preferito mantenere questa storia lontano dai riflettori. Qualche tempo fa in un’intervista aveva confidato: “In un mondo dove tutti sono interessati a creare love story, io sono interessata a metterla da parte e tenerla in privato come è giusto che sia”.













