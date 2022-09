Soleil Sorge diserta la Fashion Week e fa una gaffe/ “Influencer? Che freddura…”

Grande fratello vip 7, Soleil Sorge rinuncia alla Fashion Week e presenta gli appuntamenti con il Gf vip party

Mentre copre il ruolo inedito di conduttrice del web format parallelo del Grande fratello vip 7, il GF VIP PARTY, Soleil Sorge segna via social un’epic-fail su un argomento che rappresenta la roccaforte della sua categoria, gli influencer, ovvero la Fashion week made in Milan, che è in corso dal 20 al 27 settembre 2022. Se da una parte le va riconosciuto il vanto di una carriera costellata di ruoli tv coperti in modo impeccabile e mai banale, concorrente a Miss Italia, corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e donne, poi concorrente a Pechino Express, terza incomoda tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Gf vip 6, e ancora naufraga per ben due volte a L’isola dei famosi, giudice a La pupa e il secchione 2022, conduttrice al Gf vip party, in queste ore il popolo del web le affibbia un’insufficienza in quanto risultata impreparata rispetto alla Milan Fashion Week come dai lei stessa rivelato tra le nuove Instagram stories. Ma qual è nel dettaglio l’errore che il web non le perdona?

Riattivatasi tra le storie, l’influencer italo-americana si è detta impossibilitata a seguire a dovere la Fashion week, in quanto impegnata alle prese con il Gf vip party, trasmesso in streaming alle 20:30 su Mediaset infinity, prima di ognuna delle due dirette settimanali del Gf vip 7 in onda su Canale 5, lamentando erroneamente che le passerelle “Autunno-Inverno 2022-2023” abbiano portato temperature basse in quel di Milano, quando in realtà le runway della MFW in corso -come ogni anno, previste a settembre- anticipano le tendenze Primavera-Estate del nuovo anno alle porte.

Soleil Sorge si scusa con i follower: ecco cosa dichiara la conduttrice del GFVIP PARTY

“Anche il clima doveva arrivare bello rigido… Io amo essere qui a Milano quando c’é la Fashion week. -dichiara Soleil Sorge tra le storie dell’autogol-. Un freddo… Credo che l’abbia portato direttamente la Fashion week autunno inverno e hanno deciso che giustamente dovevano sfilare capi della stagione. A differenza degli altri anni quest’anno non vi porterò a scoprire tutte le sfilate e gli eventi… della MFW, perché abbiamo iniziato il Gf vip party”. Poi, però, in una nuova storia la modella e influencer italo-americana riconosce l’errore commesso in fatto di tendenze, ammettendo in tutta onestà di aver generato confusione in un sentito messaggio di scuse pubbliche: “Ho confuso parecchi con le stories. La Milan Fashion Week 2022 è Spring-Summer 2023, io parlavo di Autunno-Inverno ironizzando sul freddo, ma non è stata una gran “freddura”. OK, basta. LOL”.

