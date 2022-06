Soleil Sorge divide L’isola dei famosi/ Mercedesz Henger: “Non mi è mai piaciuta e..”

L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge si rivela un volto tv divisivo tra i naufraghi concorrenti

Alla quartultima puntata de L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge ha registrato il suo ritorno in Honduras, dopo aver preso parte da naufraga al reality nel 2019, e la sua re-entry le ha consentito di coprire il ruolo di special-guest per una serata tv in coppia con Vera Gemma, come “le piratesse”. In occasione della re-entry honduregna, Soleil Sorge ha dato prova della sua determinazione aggiudicandosi la vittoria della prova dell’uomo vitruviano, battendo quindi il leader del gruppo dei naufraghi in carica Luca Daffré. Al di là delle annesse contestazioni social degli utenti che tacciano Soleil di essere stata favorita alla prova fisica in quanto new-entry e quindi più in forma rispetto a Daffré, che è da più tempo in lotta per la sopravvivenza in Honduras, con il trionfo Soleil ha beneficiato i membri scelti nel Team Soleil a L’isola dei famosi con una lauta ricompensa in cibo, offerta dalla produzione Mediaset. E dopo il suo rientro in Italia, i naufraghi in corsa al reality, ora, non lesinano dichiarazioni sul conto di Soleil Sorge, in particolare Carmen Di Pietro e Maria Laura De Vitis rilasciano parole positive, mentre Mercedesz Henger lascia intendere di avere un conto in sospeso con lei e che non corra buon sangue tra lei e l’italo-americana.

Soleil Sorge e Alex Belli: rapporti tesi per L'isola dei Famosi?/ "La madre è stata cattiva con me..."

Il gruppo isolano si divide su Soleil Sorge

Nel dettaglio, così come riprende Biccy, le dichiarazioni che il gruppo concorrente a L’isola dei famosi 2022 fanno emergere delle posizioni tra loro in contrasto, tra le opinioni maturate sul conto di Soleil Sorge, che può dirsi uno dei personaggi tv più influenti e richiesti dell’anno 2021-2022.“Devo dire che mi è piaciuta anche Sole, è stata molto carina con noi e anche con me sono sincera. A me piace tanto Sole. – ha fatto sapere l’ex storica di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis, lasciando intendere di essersi ricreduta sulla modella– …Io ho cambiato idea su di lei tempo fa. Oggi mi ha confermato che avevo ragione ed è carinissima. Devo dire che mi piace tanto come ragazza. […] No io non posso dire nulla contro adesso. Con noi naufraghe e naufraghi è stata bravissima. Come ti ho detto ho cambiato idea e sono felice di essermi ricreduta. A me ha soltanto dimostrato cose belle“. A fare eco alla naufraga è poi Carmen Di Pietro, che matura una opinione positiva su Soleil, per il dispendio di energie messo a fuoco in vista della ricompensa prevista per il gruppo alla prova dell’uomo vitruviano: “Ah finalmente oggi stomacamente sto proprio benissimo. Sì per questo mangiamento dobbiamo ringraziare Soleil che ci ha fatto vincere tutto. Un applauso perché è stata proprio brava con noi. Che carina un bacio e un saluto“.

Soleil Sorge e Vera Gemma rientrano in Italia dall'Isola?/ "Fermate all'andata..."

Di tutt’altro avviso, invece, si conferma essere Mercedesz Henger, dopo che in rete è circolata l’indiscrezione secondo cui la stessa figlia di Eva Henger avrebbe spesso e volentieri criticato Soleil Sorge, anche alle spalle: “Oddio ti piace? Sì ho visto che stasera è stata carina, diciamo che magari a piccole dosi è così. Comunque a me no, non è mai piaciuta, oggi sì, ma solitamente quando la vedo la trovo molto antipatica. Se fosse com’è stata oggi non sarebbe male. Però solitamente non è così e mi sta antipaticissima“.













