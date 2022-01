Soleil Sorge duro attacco a Jessica “non la porterei mai in finale”/ “Eliminazione? Lei non è fondamentale”

Soleil Sorge a ruota libera: “Non la porterei in finale da telespettatrice”

Soleil Sorge tira una stilettata della sue a Jessica Selassiè. Protagonista fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di dichiarazioni discutibili, spesso al limite dell’espulsione, nel corso dei giorni passati a Cinecittà ha espresso le sue opinioni praticamente su ogni inquilino, definendo Aldo Montano (supportata dal partner Alex Belli) “La Svizzera”, Raffaella Fico una “b*tch”, Gianmaria Antinolfi uno “stalker”, ecc…Nelle ultime ore l’italo-americana, a tavola con Nathalie Caldonazzo, Kabir Bedi e Giacomo Urtis ha invece espresso le sue impressioni su Jessica Selassiè: “Non ha un ruolo fondamentale, non la porterei in finale da telespettatrice”. Queste le sue parole, sempre graffianti, nei confronti della princess (fake?), in nomination per una possibile eliminazione nel televoto con esito programmato per venerdì 21 gennaio.

Soleil Sorge in una delle innumerevoli chiacchierate all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha speso parole non proprio confortanti nei confronti di Jessica Selassiè. Le due non sono mai andate troppo d’accordo, tuttavia poche ore fa l’influencer ha voluto spegnere le speranze della co-inquilina di arrivare fino in fondo. Incalzata da Giacomo Urtis circa un suo possibile pronostico riguardo l’eliminazione in programma venerdì, Soleil Sorge ha dichiarato: “Se dovessi dire, mettendomi nell’ottica della telespettatrice, come dovrebbe andare: secondo me Federica o Jessica!”. Seduta con lei a tavola, c’era anche Nathalie Caldonazzo la quale non concorda sulla previsione: “Jessica ha fans. In tante si rivedono in Jessica, Bridget Jones…”. L’ex Uomini e Donne è parsa leggermente infastidita dal pensiero della showgirl, affermando che secondo lei le preferenze “piuttosto” premierebbero Lulù Selassiè. Staremo a vedere. Non manca molto alla chiusura del televoto…

