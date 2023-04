Soleil Sorge e Iconize hanno fatto pace?/ Sui social spunta la foto “Peace and love”

Soleil Sorge e Iconize: pace dopo la lite?

Soleil Sorge e Iconize mettono da parte le incomprensioni del passato firmando la tregua della pace? Come molti ricorderanno, Soleil e Iconize litigarono a causa di un’aggressione subita da Iconize. Quest’ultimo, nel salotto di Barbara D’Urso, raccontò di essere stato vittima di un’aggressione omofoba. Soleil, però, sempre nel salotto di Barbara D’Urso raccontò che si era colpito con una busta di surgelati per simulare l’aggressione e catturare l’attenzione di media e televisione. Iconize, a sua volta, smentì la versione di Soleil e, per diverso tempo, i due non si sono più parlati.

Ora, però, pare che le cose siano ufficialmente cambiate e che i due abbiano deciso di dimenticare quanto accaduto in passato e dare una nuova possibilità a quella che era la loro amicizia.

Soleil Sorge e Iconize: nuovo inizio per la loro amicizia?

Pare che Soleil Sorge e Marco Ferrero, questo il vero nome di Iconize, abbiano avuto modo di chiarire quanto accaduto in passato, mettere da parte tutto e ricominciare a frequentarsi dando una nuova possibilità alla loro amicizia. Tra le storie del proprio profilo Instagram, infatti, Iconize ha pubblicato una foto in cui è in compagnia proprio di Soleil Sorge.

“Peace & love”, scrive Marco Ferrero a corredo della foto in cui i due appaiono sereni e sorridenti. La foto, dunque, segna la fine della diatriba e l’inizio di un nuovo rapporto amichevole per i due?

Ho chiesto a Soleil di tornare attiva su tik tok tante volte ma questo mi ha scioccata io così: 👁️👄👁️ pic.twitter.com/te0bHlV3HT — Il regno di Soleil (@regno_disoleil) April 19, 2023

