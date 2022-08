Soleil Sorge e il like ‘contro’ Giacomo Urtis/ Fan attaccano “Che amica”, lui spiazza tutti!

Soleil Sorge e il like ‘contro’ Giacomo Urtis: cos’è accaduto tra i due amici?

Qualche giorno fa un incendio ha minacciato la Casa del Grande Fratello. Il pronto intervento ha però evitato il peggio, tanto che la struttura in cui ha luogo il reality condotto da Alfonso Signorini non è stata minimamente intaccata. Sui social si è tanto parlato della vicenda e non sono mancate immagini dell’accaduto, come quella in cui i pompieri usano gli idranti all’esterno della Casa. Proprio questa immagine è finita poi sui social di Giacomo Urtis, tirato in ballo da un simpatico sfottò che ha conquistato il like di un’ex gieffina: Soleil Sorge.

“Giacomo Urtis salvando la casa del GF dall’incendio perché altrimenti non sa dove passare il prossimo Capodanno”, si legge nel post pubblicato da un utente su Twitter, messo in evidenza dai Jerù, tra i cui like spicca quello di Soleil.

Giacomo Urtis e la reazione al like pungente di Soleil

Il like della Sorge non è passato inosservato ed è apparso come una stoccata a Giacomo Urtis, cosa che ha lasciato molti interdetti visto che i due sono da sempre grandi amici. D’altronde il riferimento del post sarcastico è alle varie volte che hanno già visto Urtis concorrente del GF Vip. Fatto sta che in molti hanno segnalato il like dell’amica al post, qualcuno interpretandolo come uno sgarro all’amico. La reazione di Urtis non è stata però negativa, anzi. Il chirurgo dei Vip, noto per la sua autoironia, ha ripostato il post in questione e il like della Sorge, ridendoci su e comprendendo che, in realtà, l’amica l’avesse fatto non con malizia ma con ironia. Nessun dissing, dunque, è nato tra i due.

