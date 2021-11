Soleil Sorge “È una casa di falsi e di codardi”/ Davide la bacchetta”Sbaglia tempi e modi”

Come cambierà il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli dopo l’incontro con Delia Duran?

Soleil Sorge continua a far parlare per il suo rapporto particolare con Alex Belli dentor la casa del Grande Fratello Vip. Già nelle precedenti settimane si è parlato molto di questa intesa speciale, notata anche da Delia Duran, moglie dell’attore, che tramite i social espresso il suo disappunto. Durante la sedicesima puntata, andata in onda lo scorso venerdì, finalmente è arrivato il momento del confronto fra Delia e la giovane Soleil. Il presentatore ha chiamato sia Alex che Soleil al super led per informarli su come viene interpretato il loro rapporto fuori dalla casa. Soleil è stata ferma e decisa nel dire che la loro relazione è semplicemente amichevole, retta da una forte stima e feeling. Nonostante ciò, Alfonso Signorini ha isolato i due, chiamando la ragazza in passerella dove ha scoperto di doversi confrontare proprio con Delia Duran. La compagna di Alex Belli è apparsa particolarmente agguerrita. La modella ha criticato Soleil il fatto di essersi presentata come paladina delle donne e del rispetto verso di loro, mentre poi il suo comportamento rappresenta tutt’altro.

Soleil ha cercato di spiegare alla donna le sue intenzioni, sottolineando di non avere alcun interesse celato nei confronti di Alex Belli. Inoltre, ha dichiarato di non vedere nulla di male nel suo comportamento e in quello dell’amico. Chiuso il confronto, Soleil è stata protagonista anche del momento nomination: ancora una volta è tra i cinque concorrenti andati al televoto. Ricordiamo però che nelle precedenti puntate, Soleil è sempre stata la prima vip a essere salvata dal pubblico.

Lo scontro tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro

Nei giorni scorsi Soleil Sorge ha avuto un’accesa discussione con Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia è rimasta molto male dal comportamento dell’influencer che ha fatto finta di niente e non ha pulito il vino rovesciato da lei stessa sul pavimento: “Ci sono rimasta male, non ero arrabbiata”, ha spiegato Manila, delusa dall’ironia fatta sul suo voler tenere in ordine la casa. Soleil si difende dicendo che la casa era tutta sporca di panna e si sono soffermati tutti sulla chiazza di vino. Inoltre aggiunge di esseri stancata di ricevere sempre rimproveri: “In questa Casa, chi si prende le responsabilità sono proprio io. È una casa di falsi e di codardi”.

Le due però non sono riuscita ad arrivare a un chiarimento e Manila si è poi confrontata con Alex Belli: “Lei non accetta che qualcuno ci resti male che non sia lei”, ha detto l’ex Miss Italia, aggiungendo che le sarebbe piaciuto un semplice abbraccio o delle scuse. Anche Davide Silvestri, amico dell’influencer, non ha apprezzato il suo atteggiamento: “Sbaglia i tempi e sbaglia i modi, anche se vuole essere costruttiva. Non le si può dar ragione”, ha detto parlando con Alex Belli, che poi ha cercato di far capire a Soleil che ha commesso degli errori.



