Soleil Sorge e Vera Gemma a L’isola, parte il catfight/ “Sono saltata in aria, spaventata e…”

L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge agguerrita: preannunciato il “catfight” in un intervento social

Può dirsi il personaggio tv più gettonato dell’anno 2021-2022, dal momento che da settembre e2021 al corrente mese di maggio 2022 è già al suo terzo ruolo televisivo con il ritorno a in Honduras, che in queste ore lei registra nelle vesti di special-guest a L’isola dei famosi 2022. Si tratta di Soleil Sorge, che dopo la sua prima esperienza nelle vesti di naufraga a L’isola dei famosi 2019, reduce dal ruolo di gieffina al Grande fratello vip 6 e il ruolo di giudice a La pupa e il secchione 2022, ora torna in Honduras come special-guest formando “le piratesse” in coppia con Vera Gemma. Il vero sbarco delle piratesse all’isola Palapa, dove soggiornano i naufraghi concorrenti veterani, avverrà alla diretta serale del 6 giugno 2022 su Canale 5, e intanto Soleil anticipa che è già scontro con Vera, dopo aver palesato un certo astio tra loro alla presentazione dei loro ruoli alla diretta del 30 maggio 2022.

Tanto che, riattivatasi tra le Instagram stories dall’Honduras, dov’è ora in attesa di entrare nel vivo del gioco sulla sopravvivenza, fa sapere di aver trascorso una notte in bianco per la bellicosa presenza dei due gatti che le tengono compagnia in Honduras facendosi guerra a colpi di “catfight”, proprio come quella che avrebbe appena avuto inizio tra lei e Vera.

Soleil Sorge e l’acredine con la compagna Vera Gemma

“Oh mio Dio, devo raccontarvi questa breve storia triste, avete presenti i gatti che vi ho appena messi nelle stories, ero lì che li ascoltavo a discutere, e insomma volevo capire a cosa fossero tutte queste chiacchiere- fa quindi sapere in un video-story telling, Soleil-, ecco è iniziata una rissa, si sono iniziati a picchiare, volando come dei supereroi e io sono saltata in aria, spaventata e sono caduta all’indietro, però come al solito non sono caduta fini in fondo, non mi sono fatta male. Niente. Tutto qui”. Poi, la dichiarazione di guerra in corso tra lei e Vera Gemma, con tanto di foto-screenshot sibillina dei gatti protagonisti del catfight: “Io e Vera che discutiamo su chi vincerà le prove lunedì all’isola…”. Insomma, Soleil sembra preannunciare uno scontro acceso in arrivo in Honduras, che potrebbe vederla protagonista con la compagna piratessa, Vera. Nel frattempo, all’arrivo in Honduras Soleil ha lanciato una frecciatina a Vera, a suon di “Più di me ha gli anni e le bocce…”.

