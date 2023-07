Soleil Sorge: “Ecco cos’è accaduto tra Oriana e Daniele in Sardegna”/ “Azzuffata, poi cacciate dal locale…”

Soleil Sorge chiarisce cos’è realmente accaduto tra Oriana e Daniele Dal Moro in Sardegna

Continua ad accendere il gossip la nuova rottura (definitiva?) tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Negli ultimi giorni si è a lungo parlato di una presunta lite furiosa in Sardegna, che avrebbe coinvolto anche altri ex nomi del Grande Fratello Vip. Uno di questi sarebbe Soleil Sorge. L’ex gieffina, dopo aver inizialmente smentito con poche parole di avere a che fare con questa situazione, ha deciso di scrivere un lungo messaggio all’esperta di gossip Deianira Marzano.

In questo Soleil chiarisce cos’è realmente accaduto quella sera, messaggio poi pubblicato dalla stessa Deianira per mettere un punto alla vicenda. Ecco quanto ha scritto Soleil: “Ciao Deia, grazie per aver fatto un po’ di chiarezza. In realtà io non c’entro assolutamente nulla se non essere capitata lì davanti a Jersey shore Porto Cervo.”

Soleil Sorge, i dettagli della lite in Sardegna

Soleil è dunque entrata nel dettaglio, raccontando: “Di base Oriana è venuta dove eravamo e stava creando problemi con Chadia e altri amici senza motivo, al che ci siamo allontanati tutti. – e ancora – Poco dopo ho visto Daniele e gli ho chiesto come stesse vista la situazione, è arrivata anche li urlando cose e aggredendo in stile Jerry Springer show e io sono scappata dal quel circo ASAP.”

Soleil ha dunque rivelato che la furiosa lite c’è dunque stata: “Li c’è stata una azzuffata e poi sono state cacciate dal locale. Non sapevo se ridere o piangere per la scena ma vorrei solo restarne fuori perchè non ho nulla a che fare con loro ne il loro drama sinceramente.”

