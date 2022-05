Soleil Sorge fidanzata dopo il Gf vip?/ Avvistata con il suo “Superman”

Grande fratello vip, Soleil Sorge avvistata insieme al presunto fidanzato

Ha appassionato i telespettatori con il gioco condotto al Grande fratello vip 6, diventando per molti la “terza incomoda” tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, un ruolo che le sarebbe stato troppo stretto al punto di vedersi costretta a rinunciare ad ogni tipo di rapporto con l’attore, anche quello d’amicizia, e lei ora torna a far parlare di sé. Si tratta di Soleil Sorge, che, dopo la sua esperienza tv intrapresa nella Casa dei vipponi, fa ora parlare di sé per un curioso avvistamento di cui è protagonista insieme a colui che è passato alla storia del gossip -mentre lei era concorrente al Grande fratello vip 6 – come il suo “Superman” o meglio il suo fidanzato top-secret, mai ufficializzato pubblicamente.

Carlo Domingo è il vero nome di “Superman”, un imprenditore che intenderebbe mantenersi lontano dai gossip tenendo un low-profile. Quest’ultimo ha messo a frutto la sua passione per la moda e per la produzione sartoriale del made in Italy e all’incirca più di 20 anni fa ha aperto un’agenzia che si occupa di comunicazione per i brand del settore fashion.

Stando all’insider che ha reso note le indiscrezioni dell’avvistamento di Soleil con il presunto fidanzato Carlo, i due sono a quanto pare stati beccati in atteggiamenti intimi e a cena, mentre si trovavano a Venezia, al M’Art, un ristorante lussuoso che si affaccia sul canale. Very Inutil People, a corredo della news di gossip, ha condiviso in rete un’Instagram story pubblicata da Soleil Sorge, in cui si intravedrebbe il riflesso di Carlo Domingo, a testimonianza che i due presunti fidanzati top-secret siano stati insieme proprio a Venezia.

Carlo sparisce dai social, Soleil invece…

Nel frattempo Carlo Domingo si tiene assente dai social network mentre Soleil Sorge sfoggia con fierezza il suo corpo su Instagram da modella e designer del nuovo progetto, State of Soleil, una linea di bikini e beachwear realizzata in vista dell’imminente inizio dell’estate 2022, che si preannuncia essere una delle più calde di sempre. Che Carlo e Soleil possano presto decidere di ufficializzare il loro presunto fidanzamento? Staremo a vedere cosa accadrà tra i due.

