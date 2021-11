Soleil Sorge “Gianmaria un oggetto per le donne”/ La battuta scatena la polemica!

Serata di giochi ieri, 24 novembre, al Grande Fratello Vip 2021. In seconda serata su Mediaset Extra è andata in onda una sfida tra due squadre: l’Action Squad formata da Alex, Carmen, Giucas, Jessica, Lulù, Manila, Miriana e Maria; e i Fantastici Otto, team composto da Aldo, Clarissa, Davide, Gianmaria, Katia, Manila, Patrizia e Sophie. A condurre serata e giochi Francesca Cipriani e Soleil Sorge. Proprio quest’ultima si è resa protagonista di una battuta su Gianmaria Antinolfi che ha fatto discutere, scatenando la reazione di qualcuno.

“Gianmaria è comunque un oggetto. Per le donne, ma è un oggetto“, ha scherzato la Sorge, alla fine di un gioco che consisteva proprio nel citare oggetti tra loro correlati che ha visto tirare in ballo da altri Antinolfi. Una frase, dunque, detta per gioco, seppur pungente, che ha sollevato un bel po’ di critiche per la gieffina.

Soleil Sorge nel mirino del web dopo la battuta su Gianmaria Antinolfi

C’è chi infatti sul web ha fatto notare che se fosse stato un uomo a dirlo si sarebbero sollevati molti malumori: “Lo avesse detto un uomo di una donna, apriti cielo. Lo dice lei e si ride. L’educazione, il rispetto della persona, le parole hanno importanza non solo verso le donne ma verso tutti”. Chi ancora ha fatto notare: “Gli overparty si fanno solo a chi vogliono loro. Se questa frase fosse stata al contrario (dall’uomo alla donna) ci sarebbe stata già la squalifica immediata (ironico o meno)“. Chi invece ha invitato a tenere i toni bassi, in quanto detto per scherzo: “Ormai ci si indigna per tutto, non si ha più la libertà di scherzare, seppure in modo pungente”.

